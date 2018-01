Ferriera: il senatore Battista (Articolo 1- Mdp - Leu) invita a un incontro le associazioni ambientaliste

Il coinvolgimento di tutte le Associazioni ambientaliste e dei Comitati e Gruppi di cittadini per un'azione condivisa a difesa di salute, ambiente e lavoro sarà l'obiettivo di un incontro che il Senatore Lorenzo Battista (Articolo 1- Mdp - Liberi e Uguali) organizza lunedì 5 febbraio, alle ore 17.00, nella sala Unicusano Trieste (in via Fabio Severo, 147b).

«La Regione - si legge in un comunicato diffuso da Battista - si dice "disponibile al dialogo con tutte le associazioni e le realtà attive sul territorio per comprendere meglio le istanze della cittadinanza e dare risposte mirate alle problematiche connesse allo stabilimento siderurgico triestino della Ferriera di Servola". Talmente disponibile che, nell'articolo di oggi sul quotidiano locale, viene data presente - oltre al Circolo Miani e a Servola Respira - anche l'Associazione No Smog, che non risulta sia stata nemmeno invitata».

Un'iniziativa - dal titolo "Città e Ferriera: convivenza (im)possibile?" - che il Senatore Battista promuove a chiusura della sua attività parlamentare, in gran parte dedicata proprio alle problematiche, ancora presenti, generate dalla presenza dello stabilimento siderurgico nel cuore di Trieste. «Con l'auspicio – afferma Lorenzo Battista – che tutte le realtà accolgano il mio invito a partecipare a questo incontro per cercare di costruire un fronte unico (sebbene con approcci e metodologie diverse) capace non solo di dialogare con le Istituzioni (Regione e anche Comuni di Trieste e di Muggia), bensì di avviare azioni concrete a tutela del diritto alla salute dei cittadini e dei lavoratori.