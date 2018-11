Festa cittadina della Madonna della Salute (12-21 novembre 2018)

Anche quest’anno nel Santuario di Santa Maria Maggiore a Trieste si festeggerà solennemente la Madonna della Salute. Trieste onora con la festa cittadina la Madonna della Salute dal 1849, quando a Trieste scoppiò un’epidemia di colera che in poco tempo provocò migliaia di vittime ma fu vinta per intercessione della Madonna della Salute in seguito alla processione del 15 ottobre 1849. Da allora i Triestini ogni 21 novembre accorrono in migliaia al Santuario dinanzi all'immagine sacra solennemente esposta dal 12 novembre, avente fama taumaturgica. La Festa, indulgenziata da Pio IX nel 1862, fu proclamata “Festa della città di Trieste” nel 1854.

Un vasto programma è previsto in occasione della Festa celebrata dai Frati Francescani dell’Immacolata che reggono il Santuario, che si avvalgono della collaborazione della Confraternita della Madonna della Salute, della Cappella Musicale del Santuario e della Società Filarmonica Sant’Apollinare.

Gli appuntamenti si susseguiranno dal giorno 11 novembre, culminando nella giornata del 21 novembre con la Festa della Madonna della Salute. Nelle nove giornate (12-20 novembre) che precedono la Festa e nell’ambito della Novena solenne, si svolgerà la Decima Rassegna di Musica Sacra, intitolata quest’anno “Magnificat”, promossa dalla Società Filarmonica Sant’Apollinare in co-organizzazione con il Comune di Trieste e con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Durante la settimana saranno impegnati nel servizio musicale-liturgico numerosi cori provenienti dalla città, dalla Regione e dall’ estero.

Domenica 11 novembre 2018 alle ore 17.30 presso il Convento di S. Maria Maggiore, via del Collegio 6 si terrà una conferenza con video-proiezione sul tema “Il colera del 1849, miracolo e devozione all'origine della Festa Cittadina” con gli studiosi Giuseppe Cuscito, Euro Ponte, David Di Paoli Paulovich al fine di introdurre la Festa cittadina.

La giornata inaugurale del 12 novembre 2018, inizio della Novena solenne, sarà aperta alle ore 17.00 dal canto del Vespro della Madonna in rito straordinario nei toni gregoriani e patriarchini (in latino) nella Cappella Civica della B.V. del Rosario (piazza Vecchia) dove si venera un'effige della Madonna della Salute, mentre nello stesso giorno nel Santuario di S. Maria Maggiore l’accompagnamento musicale della S. Messa delle 18.30 sarà affidato alla Cappella Metropolitana della Cattedrale di Gorizia. Le celebrazioni dei giorni seguenti, alle ore 18.30, saranno tutte solennizzate dal canto di diverse corali. Il 13 novembre sarà il momento del Coro Associazione Nazionale Carabinieri della Sezione di Trieste, Il 14 novembre quello del Coro Mešani Pevski Zbor LIPA di Basovizza (Trieste). Seguono il 15 novembre il Coro Nino Baldi dell’Associazione Nazionale Alpini (Trieste), il 16 la Società corale Marco Garbin della Comunità degli Italiani di Rovigno (Croazia), il 17 la Cappella Musicale del Duomo di Udine alle ore 18.00 e domenica 18 il Coro Glemonensis di Gemona (Udine) alle ore 18.30. Lunedì 19 alle ore 18.30 canterà il coro dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Carducci-Dante (Trieste). Il 20 novembre, vigilia della Festa, il Coro Città di Trieste (Trieste) alle ore 18.30 concluderà le giornate preparatorie.

L’indomani mercoledì 21 novembre, festa della Madonna della Salute, alle ore 11.00 solenne S. Messa Pontificale del Vescovo di Trieste alla presenza delle autorità cittadine. La S. Messa sarà accompagnata dai canti della Cappella Musicale del Santuario di Santa Maria Maggiore che eseguirà, come per tradizione, la Messa “Sancta Maria” del compositore triestino Giuseppe Rota, scritta espressamente per la festa della Madonna della Salute. La giornata di Festa del 21 novembre vedrà avvicendarsi anche altri cori durante tutte le celebrazioni, officiate ad ogni ora: alle ore 8.00 il Coro I giovani in canto (Trieste), alle ore 9.00 l’Ensemble Gregoriano Laetare (Trieste), alle ore 10.00 il Coro delle Comunità Istriane di Trieste e alle ore 12.00, il Coro Milleluci & Virtual Ensemble di Trieste. Nel pomeriggio canteranno alle ore 16.00 il Družbeni Zbor Zcpz di Trieste, alle ore 17.00 il Coro ‘’San Rocco’’ di Turriaco (Gorizia), alle ore 18.00 il Coro Diocesano di Trieste e all’ultima S. Messa delle ore 19.00 il Coro A. Illersberg di Trieste. Al termine della Messa delle ore 19.00 concluderanno le liturgie della giornata di festa il solenne Te Deum di ringraziamento e la benedizione della Città di Trieste con l’icona della Madonna.

Infine, l'Orchestra di fiati Arcobaleno la sera del 21 novembre alle ore 20.00 proporrà in chiusura della Festa cittadina un concerto sul sagrato della Chiesa.

Con l’auspicio di una corale partecipazione della cittadinanza ora come allora, gli organizzatori augurano a tutti una gioiosa Festa della Madonna della Salute.