San Bartolomeo, si rinnova la festa del santo patrono di Opicina

Anche nel 2019, dopo il grande successo delle tre precedenti edizioni, a Opicina si ritorna a festeggiare il Santo patrono, San Bartolomeo – una sentita tradizione sospesa da qualche anno e ripresa quattro anni fa grazie alla collaborazione del Comune di Trieste - con un evento di cinque giorni comprendente riti e cerimonie religiose, musica, intrattenimenti per i bambini, concerti bandistici. Novità di quest'anno, un Torneo di scacchi con dimostrazioni per i più piccoli con scacchiera gigante.

La manifestazione è stata presentata ieri nella Sala Giunta del Comune di Trieste dall'Assessore comunale alle Attività economiche, Serena Tonel, alla presenza del Presidente della II Circoscrizione Altipiano Est, Marko De Luisa, del Parroco della Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Opicina, Franc Pohajač, del Presidente della Zkb Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa, Adriano Kovačič – che ha portato anche i saluti della Direttrice Generale, Emanuela Bratos -, del Presidente dell'Accademia di Scacchi Trieste, Massimo Varini, di Andrea Di Matteo e della presidente del Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah, Nadia Bellina. La manifestazione, organizzata dal Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah e dalla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in collaborazione con il Comune di Trieste e la II Circoscrizione Altipiano Est, verrà ospitata nell'area retrostante la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di via di Prosecco, 28.

Il ricco programma della Festa di San Bartolomeo è stato inaugurato ieri, mercoledì 21 agosto, alle ore 20.00, con il concerto del Campione del Mondo di Fisarmonica Diatonica Denis Novato accompagnato dal Chitarrista Walter Bet. In programma, alcuni pezzi propri e brani del repertorio popolare. Giovedì 22 agosto è previsto un pellegrinaggio-gita parrocchiale in pullmann. Ritrovo davanti alla chiesa di San Bartolomeo Apostolo e partenza alle ore 8.00.

Venerdì 23 agosto alle ore 17.00 prenderà le mosse il Torneo di Scacchi per grandi e piccini anche con scacchiera gigante a cura dell'Accademia di Scacchi Trieste sul sagrato dietro alla chiesa dove saranno disponbili anche vari intrattenimenti gratuiti per i bambini con l'animatore Ernesto, Truccabimbi e zucchero filato a go-go fino alle ore 22.00 e saranno presenti le strutture gonfiabili, lo scivolo e altre sorprese per i più piccoli.

Al torneo di scacchi parteciperanno anche i ragazzi del centro estivo del Ricreatorio F.lli Fonda Savio di Opicina con le loro educatrici. Alle ore 20.00 Sul sagrato dietro alla chiesa dopo la Santa messa verrà presentata la raccolta di poesie “Briciole di vita” a cura di Srečka Černe Artak.

Sabato 24 agosto, giorno dedicato al Santo patrono, alle ore 19.00 verrà celebrata la Santa Messa bilingue per le Comunità Italiana e Slovena della Parrocchia. Dalle ore 17.00 sul sagrato dietro alla chiesa, saranno svolti intrattenimenti gratuiti per i bambini con l'animatore Ernesto e il Truccabimbi, ci sarà zucchero filato a go-go fino alle 22.00 e saranno disponibili le strutture gonfiabili, lo scivolo e altre sorprese per i più piccoli. Infine alle ore 20.00 sul Sagrato dietro alla chiesa si svolgerà un incontro conviviale.

Domenica 25 agosto alle ore 9.00 prenderà il via la solenne processione intorno alla chiesa. Seguirà la celebrazione della Santa Messa in lingua slovena con la partecipazione del Coro parocchiale MeCPZ SV. Jernej. Alle ore 11.00 infine avverrà la celebrazione della Santa Messa in lingua italiana.

“Il richiamo turistico dell’Altipiano - ha affermato l’assessore Serena Tonel – è una delle risorse su cui Trieste può contare all’insegna della tradizione e dell’innovazione. Ben vengano quindi queste iniziative, che hanno capacità di animare e valorizzare culturalmente il territorio e che nascono e si rafforzano grazie ad uno spiccato senso di comunità, per essere un buon esempio che tutti dovrebbero seguire”. Grazie infine - ha concluso Serena Tonel – a tutti coloro che hanno collaborato, in particolare a questa comunità vivace, che funziona e da i suoi frutti, e la cui “anima” è rappresentata dalla presidente Nadia Bellina.

“Siamo lieti – ha concluso la presidente del Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah, Nadia Bellina - di poter presentare anche quest'anno in questa prestigiosa sede grazie all’ospitalità dell’Assessore Tonel, la Festa di San Bartolomeo, una ricorrenza davvero sentitissima dai residenti che potrà contare anche nel 2019 su un programma molto ricco, in cui oltre ai riti religiosi, spiccano il concerto del campione del mondo di fisarmonica diatonica Denis Novato e l' esibizione del Coro parocchiale MeCPZ SV. Jernej, tanti intrattenimenti e giochi per bambini e, per la prima volta, anche un torneo di scacchi.

Daremo spazio infine pure alla poesia, con la presentazione della raccolta di poesie “Briciole di vita” a cura della signora Srečka Černe Artak.

Desidero ringraziare tutti i soggetti che hanno contribuito al raggiungimento di questo splendido risultato e in particolare il Comune, che ci ospita e collabora da sempre alle nostre inizitive con l'Assessorato al commercio, la II Circoscrzione Altipiano Est e la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo. Uno speciale ringraziamento va infine alla Zkb Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa, che ci ha sempre sostenuto in tutte le iniziative finora organizzate ”.