Ansia da San Valentino? Ci pensa il "Single Party" al Bloom Club

Single non disperatevi. Se avete anche voi la nausea di coppie, coppiette, cuori e amori, che inevitabilmente riempiono le strade, i locali e i ristoranti il 14 febbraio, non disperate. Vi basterà infatti tener duro fino al 15 febbraio e godervi il "Funny Single Party", l'evento speciale del Bloom Club in via Crispi 51. Un'iniziativa simpatica, divertente e originale pensata a tutti quelli che vogliono mettersi in gioco e passare una serata diversa. Che cos'è e come funziona? L'abbiamo chiesto a Erik Pastore, presidente dell'associazione culturale Bloom Club, che ci ha anche raccontato come è nata quest'idea: «Sono single anche io! E lo è anche mia sorella, l'ideatrice dell'iniziativa. In quest'epoca in cui dominano i social, ho notato che sia gli uomini che le donne sperano di conoscere il futuro partner nascondendosi dietro ad uno schermo o in una discoteca, perchè sembra più facile. L'idea di organizzare qualcosa ad hoc per i single bolliva in pentola già da un po'; volevamo creare un evento divertente a cui potessero partecipare anche i più timidi».

«La serata inizierà alle 20.30 al Bloom Club in via Crispi. Predisporremo una tavolata unica per i partecipanti assegnando a ciascuno il proprio posto e a ogni portata cambieremo la disposizione delle sedute. L'intenzione è quella di far interagire tutti, rispettando le varie fasce d'età. Ma soprattutto voglio che le persone si divertano e lascino a casa l'ansia di dover trovare per forza qualcuno. Per la serata abbiamo previsto diverse sorprese che ora non posso rivelare! Non mancheranno buon cibo e tanta allegria» ha spiegato Erik.

Al momento il Bloom Club conta già diverse adesioni da tutta la regione. Se volete unirvi alla festa, vi basterà prenotare andando sui contatti visibili sulla pagina Facebook o contattando il 327 3832741. Non vi resta che essere voi stessi e...buon divertimento!