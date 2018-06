"Festival Gluten Free" a Gorizia: l'evento enogastronomico dedicato a celiachia e intolleranza al glutine

È stato presentato questa mattina, nella Sala Bianca del Municipio, il Festival Gluten Free a Gorizia, il primo nel Friuli e nel Triveneto che affronterà una problematica legata alla celiachia ed all'intolleranza al glutine.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Rodolfo Ziberna, l’assessore ai Grandi eventi Arianna Bellan, il consigliere comunale Francesco Piscopo, promotore dell’iniziativa, il segretario dell’Associazione Italiana Celiachia del Friuli Venezia Giulia Gaetano Andreano, la vicepresidente di Cuore Amico Carla Vrech, la presidentessa dell’Associazione Traguardi Claudia Hlede, la Chef Eleonora Franco e il contitolare della Pasticceria "L’Oca Golosa" Federico De Luca.

Il 1° Festival “Gluten Free” è rivolto non solo agli individui celiaci ed a quelli intolleranti al glutine, ma anche a tutte le persone che, pur non soffrendo di tali patologie, ne vogliono essere informate.

Il programma della manifestazione sarà articolato su tre giorni, dal 22 al 24 giugno 2018, con una serie di conferenze dei massimi esperti in campo nazionale e regionale sull’argomento, con una serie di eventi enogastronomici e ludici, con il supporto dell’AIC F.V.G. e dell’Ass.2 “Bassa Friulana-Isontina”. Ci saranno stand enogastronomici in cui sarà possibile fare un pasto completo, con il primo, il secondo, la pizza e il dolce. Ci saranno birra alla spina e bibite senza glutine. La manifestazione coniugherà enogastronomia con informazione scientifica.

Programma della manifestazione:

Venerdì 22 giugno:

Ore 17.00 - Inaugurazione evento alla presenza delle Autorità e del Direttivo Regionale A.I.C.

Ore 18.00 - Conferenza a tema con relatori gastroenterologi del Friuli Venezia Giulia, dell’A.S.S. 2 Isontina e della Gastroenterologia Pediatrica IRCCS Burlo Garofalo sul mondo del “Gluten Free”; a seguire – Rinfresco “Gluten Free”

Ore 21.00 - Musica Dal Vivo.

Sabato 23 giugno

Dalle 9 alle 12 sarà presente l’associazione “Cuore Amico” che fornirà gratuitamente controlli per il cuore e per le malattie legate al metabolismo dei lipidi.

Ore 11.00 - Apertura Chioschi a seguire – Corso di cucina “gluten free” per bambini con consegna attestato di partecipazione

Ore 12.30 - Pranzo a prezzo fisso per bambini e genitori

Ore 18.00 - Apertura Chioschi. Festa “Gluten Free Children” eventi per bambini (clown e truccabimbi)

Ore 21.00 - Musica dal Vivo.

Domenica 24 giugno

Ore 11.00 - Conferenza a tema sulla Celiachia con partecipazione del pubblico con relatori dell’ dell’A.S.S. 2 ISONTINA

Ore 12.30 - Pranzo “GlutenFree”

Ore 18.00 - Apertura Chioschi. A seguire Scuola di Pizza e panificazione a cura di Marco Boccotti con assaggi per il pubblico.

Ore 21.00 - Musica dal Vivo.

Nei 3 giorni della manifestazione ci sarà un maxi schermo per poter vedere tutte le partite dei mondiali

La manifestazione è organizzata dall'associazione "Amicizia" di Gorizia, congiuntamente all'associazione "Traguardi", all'Associazione Italiana Celiachia Fvg (AIC FVG), all'associazione "Cuore Amico", con la partecipazione della chef "Eleonora Franco" e della pasticceria "L'Oca Golosa di Gorizia".

L'evento è patrocinato dal Comune di Gorizia e dall'Azienda Sanitari