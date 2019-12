Al Rossetti il 41esimo Festival della Canzone Triestina

Vivissima è l’attesa per questo 41° Festival della Canzone Triestina in porgramma al Politeama Rossetti il 20 dicembre alle 20.30 con una quindicina di nuovissimi brani dedicati alla città, tra brani di linea tradizionale e ritmiche moderne, con testi poetici cari alla città di San Giusto e un’ampia interessante panoramica di autori, cantanti e coreografie. Inoltre ci saranno le speciale esibizioni musicali dei triestini Andrea Binetti star della nostra operetta e Dennis Fantina, già vincitore in TV di Saranno Famosi, un Disco d’Oro e del Premio Triestinità 2019 (il riconoscimento gli verrà conferito durante il Festival).

L’evento è organizzato dall’Associazione del Festival diretta da Fulvio Marion con la coorganizzazione del Comune di Trieste, l’adesione delle Circoscrizioni Comunali, e la collaborazione tecnica della Ricky Nicosanti Event. Funziona la prevendita a posto unico (10 + 1 € per la prenotazione) alla biglietteria del Rossetti, al Ticket Point (Corso Italia 6/c) alle Torri d’Europa e anche su google digitando VivaTicket il Rossetti oppure HappyTicket il Rossetti.

www.festivaldellacanzonetriestina.it