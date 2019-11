Film, mostre e incontri: in regione arriva il primo festival dedicato all'horror

Arriva in regione il primo festival in assoluto di cinema internazionale interamente dedicato all'horror, Be Afraid Horror Fest. Dal 15 al 17 Novembre presso il Kinemax di Gorizia, un weekend di puro terrore tra film in anteprima nazionale, ospiti, mostre ed eventi. Organizzato dal regista Friulano Federico Scargiali (F**k You Immortality), saranno 23 i paesi coinvolti per un totale di dieci lungometraggi e 22 cortometraggi, dall'America all'Asia passando per l'Europa. Tra gli altri, un imperdibile cult degli anni '90 recentemente restaurato, Tammy and the T-Rex.

La giuria

La giuria è presieduta da nomi che sicuramente diranno più di qualcosa a chi frequenta il genere, Kurando Mitsutake, Andreas Marschall e Brian Trenchard-Smith. Il tutto si svolgerà nell'arco di un weekend, ogni proiezione di lungometraggi sarà preceduta da un numero variabile di corti e alcuni film saranno presentati dai registi stessi.

Incontri, mostre e videogiochi vintage

Diversi gli incontri programmati, tra gli altri scambieremo quattro chiacchiere con il regista Lorenzo Bianchini (Custodes Bestiae, Oltre il guado), I 400 Calci presenteranno il loro nuovo libro Guida da combattimento ai mostri grossi e Alessandro Manzetti ci spiegherà come funziona la sua orrorifica casa editrice Independent Legions Publishing. Tra gli ospiti: Tony D'Aquino regista Australiano di the Furies, i produttori del Giapponese Ghost Master e parte del cast dell'Irlandese the Perished.

Non finisce qua, all'interno del cinema troverete una mostra di locandine originali e ci sarà la possibilità di giocare ad alcuni vidoegiochi vintage tutto rigorosamente a tema horror. Per concludere, il party di chiusura sarà ospitato dal bar Aquila Nera con rigoroso dj set Heavy Metal.