Al via il Festival del Libro della Grande Guerra nell’ambito di “Vini appuntamento con la storia”

Torna il Festival del Libro della Grande Guerra nell'ambito di Vini appuntamento con la storia, dall'11 al 25 novembre tra Duino Aurisina e Trieste. Un mix di iniziative, distribuite su varie location, che vanno dalla presentazione di libri, video, filmati, escursioni, ex tempore di pittura, laboratori per bambini, visite guidate al sito del Dinosauro Antonio. Ma ci sarà spazio anche per attività benefiche, concerti e premiazioni. Un programma insomma per tutti i gusti e per tutte le età, allestito al fine di andare a ricoprire interessi diversi e contribuire a fare scoprire e apprezzare il nostro territorio.

Qui il PROGRAMMA COMPLETO

"Promuovere il vecchio libro"

In un mondo di elettronica e di social, il Gruppo Ermada Flavio Vidonis di Duino Aurisina ha inteso continuare a promuovere il vecchio libro e la lettura insieme a quella che è un’eccellenza del territorio. Dopo cinque anni dedicati a quanto accadde cent’anni fa, la conclusione del Primo conflitto mondiale con il Festival del Libro della Grande Guerra, DUINO&BOOK si trasforma, o meglio, indirizza la sua attenzione su quella che è la valorizzazione del territorio attraverso diverse forme.

Duino&book

La sesta edizione di DUINO&BOOK, che ha già conosciuto una ricca edizione estiva salutata da un grande successo di pubblico e un’ampia partecipazione, è inserita in diversi contesti, a partire dal Progetto Regionale promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis e sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessorato al Turismo, “VINI APPUNTAMENTO CON LA STORIA” e gode del patrocinio del Comune di Duino Aurisina. Ed è proprio all’interno dell’iniziativa del Comune di Duino Aurisina “ALGY IL MAGNIFICO LETTORE”, sostenuta dal Ministero della Cultura nell’ambito della Città Che Legge, che il Duino&Book si inserisce nel tessuto del territorio.

“Vini Appuntamento con la Storia”

“Vini Appuntamento con la Storia” è un percorso di conoscenza della storia e del patrimonio enogastronomico del territorio compreso nel Progetto Regionale promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis che ha già visto la realizzazione di numerose iniziative a Trieste, Duino Aurisina, Monfalcone e nella vicina Capodistria, grazie a un’importante rete di enti e associazioni che da anni collaborano con il Gruppo Ermada per sviluppare e consolidare progetti di valorizzazione e promozione della nostra regione, con particolare attenzione all’area del Carso. Anche per questa edizione autunnale, gli appuntamenti previsti offriranno l’opportunità di degustare prodotti tipici, vini e pietanze, cucinate dai ristoratori dell’altipiano carsico.

La scelta del Comitato Scientifico del Gruppo Ermada quest’anno è caduta sull’inserimento di iniziative legate alla valorizzazione del territorio e alla tutela dell’ambiente in cui viviamo, attraverso il mondo della Speleologia e toccando temi internazionali, regionali e locali, sempre nell’ottica della collaborazione tra le numerose realtà e coinvolgendo anche gli operatori economici, le scuole e le realtà associative.





