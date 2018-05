Al via "Majenca", la festa della primavera a Dolina (PROGRAMMA)

Giovedì 10 maggio avrà inizio a Dolina l'edizione 2018 della tradizionale festa popolare della primavera e della gioventù – la Majenca. Una festa dal carattere genuino che ormai da secoli si ripete ogni anno in questa verde località del Breg triestino, la Majenca è una delle più interessanti manifestazioni della comunità slovena ed è cornice sia di numerose iniziative culturali che di occasioni di intrattenimento accompagnato da vini a chilometri zero e tipiche specialità alla griglia.

Il programma prevede la 62° edizione della mostra comunale dei vini, la 21° edizione della mostra comunale dell'olio di oliva extravergine, l'assaggio popolare dei vini e la premiazione dei produttori migliori, l'innalzamento dell'albero dei diritti del bambino dell'Unicef, una mostra sulla storia dell'olivicultura a Dolina, una mostra di artisti grafici locali, una sfilata di vetture d'epoca, concerti di orchestre a fiati, un gruppo folkloristico, l'esibizione di gruppi di ballo giovanili ed ovviamente la sera musica e ballo con i gruppi Blek Panters, 4Pampel & Friends, Ansambel Nebojsega e ABC. Culmine e nota particolare della festa è certamente l'innalzamento dell'albero di maggio, il maj dalle origini che si perdono nella notte dei tempi.

Nella notte tra sabato e domenica la gioventù del paese fissa un intero albero di ciliegio in cima ad un palo di abete di quindici metri, lo decora con aranci e bandierine e lo rizza in mezzo alla piazza principale di Dolina in modo che sia visibile anche da lontano. Sotto al maj avranno poi luogo le manifestazioni culturali ed I balli serali fino alla giornata di martedì, quando la festa avrà termine coll'abbattimento del maj e l'assalto dei bambini alle arance ed alle bandierine. Gli orari delle singole manifestazioni e le informazioni su come raggiungere Dolina sono disponibili sul sito www.majenca.com.

tiskovno-2

Allegati