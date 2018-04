"Freizeit Messe": anche Trieste con le offerte del suo territorio al noto evento fieristico della Carinzia

La Freizeit Messe, uno dei più importanti eventi fieristici della Carinzia, apre i battenti al 6 aprile a Klagenfurt. Il grande bacino di utenza che attira visitatori/acquirenti anche dalla Slovenia e dall’Italia, rende questa fiera una delle più importanti nell’Austria meridionale. La fiera - che anche in questa primavera coincide con il "Car & Bike" – ospita più di 500 enti espositori e totalizza durante le tre giornate d’esposizione circa 50.000 visitatori.

In questa prestigiosa cornice il Consorzio Promotrieste ritorna anche quest’anno con le offerte di Trieste e del suo territorio per gli appassioni di mare, natura, enogastronomia, cultura e cicloturismo. Promotrieste, per promuovere il territorio, ha organizzato, quindi, uno stand nel quale tutte le maggiori realtà della provincia di Trieste presenteranno al numeroso pubblico le loro proposte turistiche tra le quali il Comune di Duino-Aurisina ed il Comune di San Dorligo della Valle.

Trovano spazio all’interno dello stand anche le realtà della Grotta Gigante, proprietà della Società Alpina delle Giulie – sezione di Trieste del CAI, perla sotterranea del Carso triestino ed il Gal Carso – Las Kras che è un’agenzia di sviluppo del Carso col fine di promuovere e sostenere al meglio l’esperienza rurale e agroalimentare intorno a Trieste.

Per la prima volta all’interno dello stand ci sarà uno spazio riservato alla collaborazione con Radio Punto Zero, che promuove sulle sue frequenze l'informazione e le offerte turistiche della nostra regione anche in lingua tedesca.

Durante le giornate in fiera, inoltre, verranno distribuite come gadget oltre un centinaio di piantine di salvia, offerte dal Comune di San Dorligo della Valle e dal GAL Carso.

Ci saranno, infine, una serie di degustazioni offerte da alcuni produttori che faranno assaggiare al pubblico le tipicità dell’enogastronomia del Carso e saranno promossi dagli operatori di Promotrieste le diverse offerte e pacchetti turistici proposti dalle realtà consorziate.