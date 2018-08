Festa di San Bartolomeo a Opicina, tra concerti e visite (PROGRAMMA)

Tornano i cinque giorni di festa a Opicina in occasione del santo patrono San Bartolomeo con musica, spettacoli per i più piccoli, concerti bandistici, cerimonie religiose e una speciale visita ai Bunker di Opicina. La manifestazione, a ingresso gratuitro, avrà luogo dal 21 al 26 agosto e verrà ospitata nell'area retrostante la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di via di Prosecco, 28.

La conferenza stampa

La tradizione era stata sospesa da qualche anno per poi riprendere tre anni fa grazie alla collaborazione del Comune di Trieste, ed è stata presentata oggi, lunedì 20 agosto 2018, nella Sala Giunta del Comune di Trieste dall'Assessore comunale al Commercio ed eventi correlati, Lorenzo Giorgi, alla presenza del Parroco della Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Opicina, Pohajač, del Presidente della della Banca di Credito Cooperativo del Carso ZKB, Adriano Kovačič, del responsabile del Gruppo Escursionisti Triestini (Gest), Fabio Mergiani e della presidente del Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah, Nadia Bellina.

Novità ed eventi

Novità di quest'anno una prova di Orienteering in collaborazione con Punto K Orienteering ASD tra le vie del centro storico di Opicina. Lo scopo è trovare delle lanterne numerate e rispondere ad alcune domande su Opicina: un modo per conoscere il territorio divertendosi. A margine dei festeggiamenti, il 30 agosto, verrà effettuata anche una speciale visita ai Bunker di Opicina a cura del Gruppo Escursionisti Triestini. Gli intrattenimenti gratuiti per i bambini vedranno in azione il Mago Francesco e il Truccabimbi con zucchero filato a go-go. Saranno disponibili anche le strutture gonfiabili, lo scivolo e altre sorprese per i più piccoli.

L'assessore al commercio

«La ricorrenza del 24 agosto celebra una sentita tradizione di una comunità dove il commercio fa la parte trainante e che ancora una volta, grazie all'impegno di Nadia Bellina, dimostra di rendere 'più viva' un'importante zona periferica con iniziative che coinvolgono tutti gli abitanti – ha sottolineato l'Assessore Giorgi – e alle quali invito a partecipare la cittadinanza».

Lavori di manutenzione

La presidente Nadia Bellina ha comunicato un ulteriore motivo per festeggiare: l’inizio dei lavori di rifacimento della facciata della chiesa di San Bartolomeo nell'ambito del progetto di Accordo Quadro, che utilizzerà i fondi del 2017 destinati alle manutenzioni straordinarie degli edifici ecclesiastici di proprietà del Comune. «Rivolgendo un vivo apprezzamento e significando la gratitudine di tutti i residenti di Opicina - ha dichiarato Bellina -, desideriamo ringraziare per l'attenzione riservata alla nostra segnalazione e per averle tempestivamente dato seguito avviando i cantieri il Sindaco, Roberto Dipiazza, i suoi collaboratori e i funzionari del Servizio Edilizia Pubblica - Area Lavori Pubblici del Comune di Trieste».

Il programma

Martedì 21 agosto

Ore 19.30 Ritrovo sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo Apostolo per provare un percorso di Orienteering in collaborazione con Punto K Orienteering ASD tra le vie del centro storico di Opicina: lo scopo è trovare delle lanterne numerate e rispondere ad alcune domande su Opicina.

Si può partecipare singolarmente o in gruppetti di 4-5 persone. Il percorso è adatto a tutte le età e le necessarie istruzioni verranno fornite sul posto.



Mercoledì 22 agosto

Ore 16 Ritrovo dietro la chiesa di San Bartolomeo Apostolo da dove ci si incamminerà su alcune strade della Parrocchia di Opicina.



Giovedì 23 agosto

Ore 6.30 Ritrovo davanti alla chiesa di San Bartolomeo Apostolo e partenza del Pellegrinaggio-gita Parrocchiale in Carinzia.



Venerdì 24 agosto

Ore 19.00 Celebrazione della Santa Messa bilingue per le Comunità Italiana e Slovena della Parrocchia.

Ore 17.00 Sul sagrato dietro alla chiesa rinfresco e intrattenimenti gratuiti per i bambini con il Mago Francesco e il Truccabimbi con zucchero filato a go-go fino alle 22.00. Saranno disponibili le strutture gonfiabili, lo scivolo e altre sorprese per i più piccoli.

Ore 20.00 Sul sagrato dietro alla chiesa Concerto del Trittico Polifonico con il campione e compositore di Fisarmonica Aleksander “Ipo” Ipavec, Alessandro Mansutti (batteria) e Simone Serafini (contrabbasso).



Sabato 25 agosto

Ore 17.00 Sul sagrato dietro alla chiesa intrattenimenti gratuiti per i bambini con il Mago Francesco e il Truccabimbi con zucchero filato a go-go fino alle 22.00. Saranno disponibili le strutture gonfiabili, lo scivolo e altre sorprese per i più piccoli.

Ore 19 Celebrazione della Santa Messa.

Ore 20.00 Sul Sagrato dietro alla chiesa Esibizione del giovanissimo fisarmonicista Manuel Pečar.



Domenica 26 agosto

Ore 9.00 Solenne processione intorno alla Chiesa. Seguirà la celebrazione della Santa Messa in lingua slovena con la partecipazione del Coro parocchiale MeCPZ SV. Jernej. Alle ore 11.00 celebrazione della Santa Messa in lingua italiana.



L'intera manifestazione si svolgerà sul sagrato retrostante la chiesa di San Bartolomeo Apostolo.