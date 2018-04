Festival delle Rose di Nova Gorica: tra gli ospiti, Christian de Sica e Bennato

Hanno compiuto 15 anni, sono belle, profumate e meravigliosamente colorate: sono le rose Bourbon di Nova Gorica, protagoniste per tutto il mese di maggio del Festival delle Rose, uno degli appuntamenti più attesi della regione Goriška, che richiama ogni anno un numero crescente di appassionati e turisti.

Organizzata dall’Associazione Amanti delle Rose della Regione Goriška in collaborazione con il Gruppo Hit, la kermesse, giunta alla 13° edizione, durerà dal 27 aprile al 29 maggio e sarà dedicata al centenario della scomparsa di Stanislav Škrabec, celebre linguista sloveno, grande amante dei fiori.

Tra gli appuntamenti più attesi, le visite guidate al prezioso roseto Bourbon, custodito nell’orto botanico del Monastero di Kostanjevica, che aprirà le sue porte per condividere con il pubblico la straordinaria fioritura: uno spettacolo decisamente coreografico e suggestivo, grazie alla particolare forma di questa rarissima varietà di rose, caratterizzate dalla ricchezza di petali e dalle sfumature sgargianti. Le visite si svolgeranno tutti i giorni alle 11:00, quando il profumo è più intenso.

In programma anche tanti momenti dedicati alla scoperta degli altri roseti della città, compresa la possibilità di ammirare le più vicine collezioni italiane. In un’ottica di promozione congiunta del territorio e delle sue eccellenze, infatti, nel weekend del 12 e 13 maggio si potrà visitare l’Abbazia di Rosazzo a Manzano, in provincia di Udine, che ospita uno dei roseti più significativi della regione. Fino al 3 giugno, inoltre, nei weekend e nei festivi sarà eccezionalmente aperto al pubblico il Parco Viatori di Gorizia: uno straordinario giardino all’inglese con un roseto, azalee, ninfee e altre importanti collezioni.

Le rose, in tutte le loro innumerevoli versioni e rappresentazioni, saranno anche protagoniste di un ricco calendario di eventi collaterali, tra cui si annoverano incontri a tema, letture, concerti, workshop e mostre fotografiche; da segnalare, ad esempio, la presentazione dell’ultimo libro di Katja Kogej, presidente dell’Associazione Amanti delle Rose della Regione Goriška, dedicato alle ricette dolci a base di rose, e “Il valzer delle rose”, mostra di composizioni floreali a cura di Sabina Šegula.

Il Gruppo Hit, direttamente coinvolto nell’organizzazione, si occuperà come sempre dell’offerta di divertimento, relax ed eventi speciali: tra gli appuntamenti clou, gli show di Christian De Sica ed Edoardo Bennato, attesissimi ospiti di questa edizione del Festival. De Sica sarà al Perla Casinò & Hotel venerdì 11/5 per una tappa del suo tour “Christian presenta Christian De Sica”, mentre Edoardo Bennato suonerà in concerto al Park Casinò & Hotel il 25/5.

Per rendere ancora più completa e coinvolgente l'esperienza del Festival, nei ristoranti dei centri Hit Casinos Perla e Park e negli Hotel Lipa e Sabotin si potranno assaggiare squisite elaborazioni gastronomiche per scoprire, oltre al profumo, anche il gusto delle rose. Tra le proposte elaborate quest’anno dagli Chef Hit: gnocchi alle rose con asparagi e salmone, filetto di sogliola su concassè di pomodori e asparagi con copertura alle rose e briciole di pane croccanti e, per terminare in dolcezza, strudel di amarene con gelato alle rose.

Nella SPA Perla, infine, per tutto il mese di maggio si potrà approfittare di un impacco corpo alle rose di 45’ eseguito su letto ad acqua per garantire il massimo del relax. Utilizzato da secoli a fini cosmetici, l’olio essenziale di rosa ha un benefico effetto ringiovanente e idratante sulla pelle, lenisce le irritazioni, tonifica i capillari e stimola anche il buon umore!