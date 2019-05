Robot, droni e meraviglie tecnologiche alla Mini Maker Faire (VIDEO)

Robot, razzi, droni, macchine impossibili di moto perpetuo, un abito che versa spritz, un software per gestire sagre paesane, stampanti 3D, ologrammi e generatori di bora. Solo alcune delle curiosità che si potranno trovare alla Mini Maker Faire questo weekend, insieme a macchine del tempo per giocare a Pacman, bitcoins mining e cryptocurrencies, hacking benefico e software open source e la finale europea di RoboCup@Hope Education, evento di formazione per la Robo Cup, la competizione internazionale di robot.

La festa dell’ingegno, in programma sabato 25 (dalle 11 alle 20) e di domenica 26 maggio (dalle 10 alle 17), è stata presentata stamattina, 21 maggio, alla presenza del'assessore regionale alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti e dell'assessore comunale alla Comunicazione e Innovazione Serena Tonel. Il 24 maggio dalle 9 alle 14 avrà luogo invece l'evento per le scuole, ma aperto a tutti, “Science Picnic - Un Giorno con Leonardo”. Due eventi che si svolgeranno al Campus del Centro di Fisica Teorica “Abdus Salam” (ICTP) di Miramare, a ingresso libero, co- organizzati dal Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” (ICTP) e dal Comune di Trieste, con la collaborazione di proESOF, con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Università degli Studi di Trieste. Confermata la presenza di tutti gli enti scientifici in questo entusiasmante viaggio fra maker, ricerca, applicazioni tecnologiche divertenti.

“Un Giorno con Leonardo”

Si parte la mattina del 24 maggio con il Science Picnic dal titolo “Un Giorno con Leonardo”: in programma incontri con scienziati, esperimenti, laboratori didattici per le scuole. Il Science Picnic “Un Giorno con Leonardo”, che si svolgerà all’interno del campus del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Miramare, ospiterà esperimenti interattivi, spettacoli, incontri con divulgatori e scienziati su diversi argomenti ma anche laboratori didattici e creativi e con l’animazione dal palco del fisico-ricercatore-prestigiatore Valerio Cappellini. Il programma della giornata è disponibile sul sito ufficiale http://sciencepicnic.it.

Numerosi i partner dell’evento, tra cui le principali istituzioni dedicate alla scienza e alla divulgazione scientifica facenti parte del Sistema Trieste tra cui ICGEB, SISSA, OGS, ELETTRA Sincrotrone Trieste, IOM - Istituto Officina dei Materiali, INFN Trieste, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università di Roma La Sapienza, fino alla University of Granada (Spagna).

Mini Maker Faire

Sabato 25 e domenica 26 maggio sarà la volta della Mini Maker Faire, la fiera dedicata alla creatività tecnologica e ai maker: centinaia gli inventori che arriveranno dall’Italia e da diversi Paesi europei, in maggioranza maker ma anche con alcune realtà importanti dell’animazione e della divulgazione scientifica provenienti da Spagna, Croazia e Slovenia. Come ha spiegato ha spiegato Carlo Fonda del’Ictp, a partecipare saranno 300 “maker”, ovvero gli inventori, creativi, artigiani digitali e appassionati del “fare”, che vengono a esporre i loro progetti e i loro prototipi originali in modalità interattiva e altamente coinvolgente per il pubblico, con numerosi workshop e laboratori tecnici gratuiti per tutti.

Alcuni numeri

Trieste può vantarsi di essere stata la prima città italiana a ospitare una “Mini Maker Faire” dal maggio del 2014. Le stime dell’afflusso totale di visitatori durante i weekend del 2016 e 2017 hanno indicato il superamento delle 15 mila unità.La maggioranza dei maker espositori proviene dalle quattro province di Trieste (95 makers), Udine (24 makers), Pordenone (19) e Gorizia (16 makers), a cui si aggiunge però anche un nutrito stuolo di espositori dal Veneto e da altre regioni italiane, oltre che dalla vicina Slovenia, Croazia, e infine anche dalla Spagna dalla Repubblica Ceca. L’evento di quest’anno gode di un importante contributo finanziario regionale e di cinque pregiati sponsor privati: Fondazione Pietro Pittini, Soroptimist Club Trieste, Rotary Club Trieste, Compass Group - EUREST, Robotics-3D e Illy. Fondamentale inoltre il contributo di Trieste Trasporti che garantirà alcune corse straordinarie della linea 6 per Miramare, vista la mancanza di aree di parcheggio adiacenti la fiera.

Maxino e Flavio Furian

A presentare dal palco tutte queste iniziative e ad animare con la loro verve le due giornate saranno i celebri Flavio “Uolter” Furian, Raffaele Prestinenzi e Massimiliano “Maxino” Cernecca. Quest’ultimo inoltre, dopo aver svelato i segreti della sua abilità artistica con alcuni workshop di improvvisazione musicale creativa, racconterà al pubblico, assieme alla “boba de borgo”, tutto il lavoro che c’è dietro alla nascita del loro celebre format quotidiano web-TV “Macete”.

Gli assessori Roberti e Tonel hanno quindi sottolineato la valenza educativa dell'evento, che contribuisce a stimolare la creatività dei più giovani per l’applicazione di nuove tecnologie e in generale alla formazione e all’approccio scientifico Il Comune di Trieste, ha affermato Tonel, con apposita delibera ha stipulato una convenzione con l’Ictp per una stretta collaborazione nel triennio in vista di Esof 2020. Il programma dettagliato delle due giornate è disponibile sul sito ufficiale. Il sito contiene anche tutte le informazioni utili per la partecipazione del pubblico e gli archivi delle edizioni precedenti.

L’elenco di tutti i maker registrati è disponibile online, sempre aggiornato: https://trieste.makerfaire.com/maker-espositori/

