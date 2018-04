Torna la sfilata canina di beneficenza "4 Zampe in Passerella" (PROGRAMMA)

Torna per la 7a edizione la sfilata canina di beneficenza "4 Zampe in Passerella", che si terrà anche quest'anno domenica 13 maggio presso il centro cinofilo Sheepdog Isontino a San Canzian d'Isonzo a partire dalle ore 10 fino alle 16. Per l'occasione si potrà assistere a due appassionanti esibizioni a cura del centro: sheepdog e disc dog.

Sarà presente un punto di ristoro con bibite e gustosissimi panini.

Dopo il grande successo della scorsa edizione anche quest'anno oltre alle più classiche categorie potrete iscirvervi a due simpatiche prove attività: una semplice prova a ostacoli e un primo approccio con i dischi.

Costo Iscrizioni: 5 euro a categoria (tutto il ricavato andrà in beneficenza)

Omaggi per tutti gli iscritti offerti da Natur Dog, Natura Vetal e Illy caffè.

Gadget aggiuntivo per i preiscritti su Facebook entro l'11 maggio (ad esaurimento secondo ordine di iscrizione)!

Inoltre premi di categoria e best in show offerti da Kong, Sheepdog Isontino, Bellamina Tolettatura, Natur Dog, Natura Vetal, Copyright e servizi fotografici a cura di Marco de Ioannon.



A seguire il programma completo:



ore 10.00 iscrizioni



ore 10.30 categorie - prove di attività (ostacoli, dischi)



ore 11.30 esibizione a cura dello Sheepdog Isontino



ore 12.00 inizio sfilata



ore 13.00 pausa pranzo e premiazioni Targa Casa Famiglia e Targa miglior volontario



ore 14.00 ripresa sfilata



ore 15.00 esibizione a cura dello Sheepdog isontino



ore 15.30 premiazioni categorie e best in show



Categorie: Coppa Bricconcello (cuccioli e cuccioloni fino all'anno di età); Coppa del nonno ( cani dai 9 anni di età in su); Coppa cani-bambini; Cocco di casa meticci; Cocco di casa di razza; Prova attività dischi; prova attività ostacoli.