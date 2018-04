Torna "Piazza Europa", Giorgi: «Superare i 200 mila visitatori: problemi risolti con i commercianti»

Torna a Trieste, dopo il grandissimo successo della passata edizione, contrassegnata da 200mila presenze, Piazza Europa, la mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianali provenienti da numerosissimi paesi europei (e non solo), oltre che da svariate regioni italiane, promossa dalla Confcommercio-FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) in co-organizzazione con il Comune di Trieste.

L'evento vedrà la presenza anche quest’anno di oltre 160 espositori che, nel prossimo “ponte” festivo da sabato 22 a martedì 25 aprile si disporranno in un ampio arco di vie e piazze nel pieno centro cittadino, tra via via Mazzini e, quest’anno, anche via Bellini, con alcuni aggiustamenti messi in atto proprio per venire incontro alle esigenze espresse dagli esercizi commerciali stanziali.

«Speriamo di superare il muro dei 200 mila, anche quest'anno ci sarà il conteggio dei passaggi in via Mazzini», dichiara l'assessore al Commercio Lorenzo Giorgi nel servizio in onda su Telequattro. «Piazza Europa nasce a Trieste tanti anni fa, poi ad un certo punto viene abbandonata dalla città; l'abbiamo riportata con grande successo. L'anno scorso ci sono state delle problematiche, quest'anno stiamo lavorando da mesi per far sì che tutti possano beneficiare della presenza di Piazza Europa in città: il commercio stanziale, i triestini e i tanti turisti che arriveranno». Riguardo le problematiche con i commercianti Giorgi sottolinea: «Siamo andati già quest'inverno a vedere dove posizionare e dove non posizionare le strutture per evitare che ci siano possibili penalizzazioni per i commercianti stanziali, che devono invece imparare a lavorare insieme a queste manifestazioni. Questa tipologia di iniziativa deve portare il bene per tutti».

Non solo enogastronomia e artigianato. Infatti per la prima volta a Trieste in concomitanza con Piazza Europa si svolgerà il Trieste Dog Show: domenica 22 aprile (o in caso di maltempo il 25) dalle ore 16 alle 18.30 nell’apposita area allestita in via Genova si terrà una sfilata amatoriale cinofila (a cura di Astol Models) aperta a tutti i cani di razza e non dai 4 mesi.

A farla da padrona sarà la gastronomia Mitteleuropea, ma non mancheranno pietanze da parte di tutto il Mondo. Ovviamente attenzione particolare è stata data agli operatori delle regioni italiane, tra le quali spicca la presenza di un operatore di Amatrice che proporrà le specialità tipiche della zona.

Come ogni anno, ci sarà spazio pure per il Premio per banchi più originali: sarà il pubblico ancora una volta a valutare e premiare i prodotti e gli operatori favoriti.