Trieste in Fiore "sboccia" in viale: attesi 200mila visitatori

Oltre 50 espositori per "Trieste in Fiore", la fiera della primavera dedicata al settore florivivaistico che sboccerà in viale XX Settembre per nove giorni da domani, sabato 16 marzo. Grande il successo delle passate edizioni, che in una sola settimana avevano richiamato 200mila visitatori da tutta la regione e anche dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia.L'evento è promosso da Assofiori Italia in co-organizzazione con il Comune di Trieste. Appuntamento per il “taglio del nastro ufficiale domani alle 11.30, alla presenza tra gli altri dell'assessore Lorenzo Giorgi e della madrina della manifestazione Martina Lucia Marsi.

Gli espositori

La rassegna vedrà la presenza di espositori da varie regioni italiane – con una rappresentanza anche di operatori internazionali - che, in altrettanti eleganti stand proporranno una mostra mercato di piante e fiori, (con fiori, piante, bulbi, semi, terriccio, concimi), attrezzature per il giardinaggio, arredo giardino, cancelli, essenze e fiori secchi, vasi e oggettistica.

Fiera "maggiorenne"

““Trieste in Fiore” diventa maggiorenne” - ha detto l’assessore Lorenzo Giorgi- evidenziando il valore di questa 18esima edizione, punto di riferimento apprezto dai nostri concittadini e occasione per festeggiare al megli quest’inizio di primavera”.

Un giardino fiorito

Viale XX Settembre si presenterà ancora una volta come un vero e proprio giardino fiorito, con aree verdi e aiuole collocate tutt'intorno agli stand espositivi. Si potranno ammirare così, con orario 9.00-20.00 e ingresso libero, piante grasse del Piemonte, camelie e rododendri del Lago Maggiore, alberi da frutta del Veneto, agrumi della Sicilia, rose inglesi profumate, piante aromatiche liguri, bulbi olandesi, palme, primizie regionali, ranuncoli, ortensie, gerani, viole, ma anche vari tipi di lavanda e spezie, ulivi secolari (e olio di oliva) e molte altre novità.

Delizie di primavera

Dal 2017 poi “Trieste in Fiore” si è aperto anche alle Delizie di primavera. Accanto a fiori e piante, un’intera e ampia sezione sarà dedicata pertanto ai “frutti” di stagione: prodotti tipici italiani ed esteri prodotti da aziende agricole di Sicilia (olive), Toscana (salumi e formaggi), Sardegna (salumi, formaggi e pecorino doc), Val Camonica (formaggi) e specialità austriache. E poi spezie, erboristeria di qualità, the, tisane, olio d’oliva e molto altro ancora.

"Piante Uguale Vita"

Ogni anno la manifestazione è dedicata a un diverso tema: quest'anno sarà "Piante uguale Vita". In Largo Bonificio verrà collocato infatti un manufatto in cartapesta, la “Giostra della Vita” realizzato dalla Compagnia “I Mandrioi” e già ammirato al 66° Corso Mascherato del Carnevale Muggesano, con cui si rinnova il gemellaggio. Particolare attenzione verrà rivolta anche in questa edizione al mondo delle scuole.

Arredi

Saranno presenti complementi d'arredo e artigianato artistico in legno esotico riciclato ecosostenibile e pietra naturale dal design moderno, arredi giardino, gazebi in ferro battuto, cancelli, elementi di antiquariato e in pietra lavica decorati, ulivi, prodotti di artigianato a tema floreale (fiori in cera, stoffa, sapone), libri sul giardinaggio e le specie arboree, tagliaerba, attrezzature e servizi per la cura del giardino e per i matrimoni.

Promo flor

Grazie alla collaborazione dell’associazione Promo Flor, infine, espositori, produttori e venditori di diverse regioni italiane saranno ogni giorno a disposizione del pubblico (dalle 10 alle 11) per offrire consigli e informazioni, proponendo una serie di iniziative divulgative gratuite in grado di soddisfare curiosità sulla cura delle piante e la salvaguardia della natura.

il concorso

Non mancherà il tradizionale concorso “Il Fiore d’oro” (aperto gratuitamente agli espositori della manifestazione e a tutti i fioristi triestini che ne faranno richiesta). Giunta alla XIV edizione, l'attesa gara tra le artiste e gli artisti della composizione floreale premierà la creazione giudicata più bella e originale da una giuria composta da addetti ai lavori, autorità e giornalisti. Le premiazioni del Trofeo si svolgeranno sabato 23 marzo alle ore 11.00 in Largo Bonifacio. Il tradizionale appuntamento è promosso da Assofiori Italia in co-organizzazione con il Comune di Trieste.