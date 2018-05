Finali campionato carsico di freccette

Si sono svolte domenica 22 aprile presso la palestra di sfogo del pattinaggio Polet ad Opicina , le prime finaii del Campionato amatoriale Carsico di freccette.

Presenti sei squadre rappresentanti Opicina , Santa Croce a Gropada-Padrice che hanno concluso con una grande giornata il I° campionato organizzato sull'altopiano Carsico. Questa manifestazione è stata la conclusione di un percorso organizzato da alcuni giocatori che hanno voluto far conoscere questo sport diventato sempre piu' famoso anche grazie alla trasmissione da parte di alcune emittenti tv di incontri a livello mondiale. Questo primo passo ha visto la partecipazione appunto di 6 squadre e di 16 giocatori e giocatrici che hanno dato vita ad un campionato che se pur amatoriale , pieno di agonismo ma sopratutto di sportività che nei 7 mesi che hanno visto le sei squadre affrontarsi settimanalmente ha creato un forte legame tra le compagini partecipanti. Per il prossimo campionato sono già previste 12 squadre provenienti da altri siti carsici come Prosecco, Samatorza Sgonico , Repen ecc che vogliono aggregarsi a questo gruppo già consolidato. Come detto le finali si sono svolte al Polet di Opicina il cui staff oltre a concedere lo spazio ha partecipato attivamente allo svolgimento della manifestazione, in una cornice di tutto rispetto e con la partecipazione straordinaria della Banda folkloristica REFOLO che ha suonato per i giocatori e per i fans alcuni brani del proprio repertorio durante la pausa che divideva le finali di singoli e di squadra. Giornata come detto lunghissima che però a portato agli organizzatori molte soddisfazioni ed altrettanti consensi. Le finali come detto sono state degne dei migliori tornei ,offrendo spettacolo e momenti di cardiopalma al pubblico presente ed ai giocatori stessi. Gli organizzatori dopo un brevissimo periodo di riposo sono già pronti ad organizzare il prossimo Campionato che sarà sicuramente ancora piu' combattivo.



Classifica singoli:

1) Pegan Ales

2) Sulcic Massimo

3) Ambrosi Vanja

4) Kandoc David



Classifica squadre:

1) Team Kriz ( santa croce)

2) Purple Heart (opicina)

3) 3 Amigos (opicina)

4) Triple sec (Gropada-padrice)

