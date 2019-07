Amache vietate: flashmob di protesta a Barcola

Arriva la protesta contro il divieto di riposare in amaca: un flashmob previsto per sabato 20 luglio alle ore 18.00 nella pineta di Barcola. La protesta goliardica nasce dopo la multa di 300 euro ricevuta ieri da un turista austriaco per aver appeso un'amaca tra il secondo e il terzo topolino, comportamento vietato dal regolamento per il verde pubblico. Una notizia che ha destato scalpore e che ormai sta approdando agli organi di stampa nazionali.

L'evento si chiamerà "Tutti in Amaca" e il suo obbiettivo è " rivendicare il diritto al pisolino a Barcola cullato dal dondolio di un'amaca". Gli hashtag dell'iniziativa sono #amachelibere #disobbedienzacivile. È stato realizzato un evento facebook e al quale in poche ore hanno già aderito 50 persone. Gli organizzatori "si augurano quindi la presenza di almeno un centinaio di disobbedienti civili in amaca" e parlano di un evento Facebook a cui avrebbero aderito 50 persone in poche ore ma al momento (ore 13 del 19 luglio) non risulta alcun evento sulla piattaforma social.