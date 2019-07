All'Ausonia una conferenza sulla flora batterica del nostro organismo

L’insieme dei batteri del nostro organismo di fatto costituisce un nuovo organo. Impariamo a conoscerne la fisiologia e la patologia. La conferenza sarà tenuta dal dott. Fabio Burigana, medico-chirurgo, specializzato in Gastroenterologia e Endoscopia digestiva; esperto in Omeopatia, Chinesologia applicata e Nutripuntura. E’ presidente di AMeC, Ass. Medicina e Complessità https://amec.eu/, un’associazione medico-scientifica che ha come scopo l’ampliamento delle terapie complementari secondo le prospettive della complessità e privilegia la centralità della persona. Si occupa in particolare dell’indagine e della validazione scientifica nell’ambito delle Medicine non Convenzionali (MnC) e dell’integrazione di tali discipline con la Medicina convenzionale.