"Nel mare dell'intimità", al Salone degli Incanti il documentario “Fortuna Maris. Il mistero di un naufragio”

Tornano gli appuntamenti collaterali della mostra “Nel mare dell'intimità. L'archeologia subacquea racconta l'Adriatico” allestita fino al 1° maggio all'Ex Pescheria – Salone degli Incanti di Trieste e organizzata dal Servizio di formazione, catalogazione e ricerca dell'ERPAC e dal Comune di Trieste-Assessorato alla Cultura, con la collaborazione di numerosi partner italiani e stranieri.

Giovedì 4 gennaio 2018 alle ore 18 al Salone degli Incanti in programma la proiezione, a ingresso libero, del documentario “Fortuna Maris. Il mistero di un naufragio” per la regia di Adolfo Conti con la consulenza scientifica di Fede Berti e Livio Zerbini (Italia, 2005 - durata 30 minuti).

Negli anni '80 a Valle Ponti, presso Comacchio, in un’area che in età romana era ricoperta dal mare, lo scavo di un canale ha riportato alla luce una nave romana con il suo carico intatto. Anfore, pani di piombo, vasellame di vario genere ma anche oggetti di raffinatissima manifattura come statuine e piccoli larari. Dal fango riemerse il corredo della vita quotidiana dei marinai: suppellettili in legno e cuoio, calzature, utensili, grembiuli e vestiti di pelle. Attraverso questi reperti perfettamente conservati archeologi e restauratori si trovarono di fronte a diversi quesiti da risolvere. A chi era diretto il carico? Quali furono le circostanze del suo naufragio? Il documentario cerca di svelare alcuni misteri raccontando la sfingea vita di bordo e rivelando aspetti poco noti della marineria di oltre duemila anni fa.

Alle ore 17 visita guidata gratuita alla mostra della curatrice Rita Auriemma