Concerto in live streming del "violinista elettrico" Pierpaolo Foti in piazza Unità

Venerdì 24 aprile, con inizio alle 20:30, verrà trasmesso sul canale Facebook del Comune di Trieste il concerto del giovane violinista triestino PierPaolo Foti da piazza Unità d’Italia. Lo dichiara l'assessore alla Comunicazione Lorenzo Giorgi: "Emozioni di musica e immagini d’impatto che, a spese zero di soldi pubblici, l’amministrazione vuole donare ai concittadini per rafforzare il senso di comunità in un momento così complicato". Una produzione di X Productions per Trieste Uno.

Pierpaolo Foti

Pierpaolo Foti frequenta il Conservatorio di musica G.Tartini di Trieste. Il suo percorso di studi è di stampo classico, anche se da diversi anni sta affrontando un percorso di sperimentazione musicale basandosi sui principi della composizione e dei nuovi suoni. Grazie al suo violino elettrico sta sperimentando nuovi stili che si distanziano dal ramo musicale di oggi. Si è appassionato anche alle composizioni orchestrali, le quali vengono inserite spesso nei suoi lavori ed arrangiamenti.