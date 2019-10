Le barche "vintage" solcano il mare: la FOTOGALLERY di Barcolana Classic

Regate al rallentatore alla vigilia di Barcolana. La giornata di ieri, 13 ottobre, è iniziata con la sfilata della Barcolana Classic, seguita da una regata lentissima, disputata con pochissimi nodi di vento. Qui i primi di categoria:

Classe Passere: 1) Koala (Andrea Bernardi) Triestina della Vela

Classici A: 1) Naif (Ivan Gardini) CV Ravennate

Classici B: 1) Stella Polare (F.lli Cumbo) YC Adriaco

Sob A: 1) Kookaburra II (Maurizio Vecchiola) YC Europa

Sob B: 1) Maj Britt (Juergen Grohmann) Muenchener RSV

Sciarrelli A: 1) Chica Boba II (Giovanni Gasparini) Comp. Vela Pesaro

Sciarelli B: 1) Attica (Maila Zarattini) Triestina della Vela

Epoca : 1) Ciao Pais (Massimo Fonda) Triestina della Vela.

Barcolana by night

Pochissimo vento anche ieri sera per la regata notturna della Barcolana, disputata sotto bordo a Nave Vespucci. Maria Vittoria Marchesini, al Timone di Goofy di Pietro e Marco Perelli ha vinto una prova lenta quanto tattica. Il primo lato ha visto una lotta serrata tra Goofy, che ha sempre mantenuto la testa della classifica, e Cattivik con Bandito sempre pericoloso. Determinanti le andature di bolina, nelle quali le andature, pur lentissime, hanno definito la classifica finale. Alle spalle di Goofy ha chiuso il Cattivik di Gianni De Visintini, mentre Bandito, di Chicca Tuniz, ha chiuso in terza posizione. Quarto posto per Don Chisciotte e quinto per Canaglia.

Prima del tramonto, avevano regatato sullo stesso percorso davanti al pubblico assiepato tra Molo Audace e le Rive i piccoli Meteor. Anche per loro pochissimo vento: 1) Perkoranera (D. Sampiero) CVD Erix; 2) Meteor 101 (F. Piccarreta) CN Pesaro; 3) Gatto Nero (A. Zurlo) Portodimare; 4) Zefiro (E. Negri) Luino; 5) Barkino (M. Mandler) Sistiana 89. In totale, erano ben 32 i piccoli scafi al via.