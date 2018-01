Francesco Russo racconta il suo percorso da senatore nell'incontro "Racconti di viaggio"

«"Le cose fatte bene fanno il bene di tutti”: questa convinzione è stata la bussola con cui ho cercato di orientare e affrontare i miei 5 anni a Roma». Così esordisce il senatore Francesco Russo annunciando l'incontro "Racconti di viaggio".

«Non spetta a me dare un giudizio sul mio operato - prosegue Russo -. Mi sembra giusto, però, concludere il mio mandato in Parlamento raccontando ciò che ho fatto (e quello che non sono riuscito a fare) in questi cinque anni al Senato. “Racconti di viaggio” è un’iniziativa che parte oggi sulla mia pagina Facebook: durerà una settimana e si concluderà lunedì 15 gennaio alle 18:00 all’hotel Savoia con un incontro aperto a tutti. Non solo a chi ha votato per me ma anche a chi, alle scorse elezioni, ha fatto (e farà in futuro) scelte diverse. Perché un senatore, qualunque sia la sua appartenenza, rappresenta, a Roma, tutti i cittadini del proprio territorio».