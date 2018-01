Al via i Giochi dell'amicizia, per tutto il 2018 eventi sportivi per celebrare il Centenario dalla fine della Grande Guerra

Venerdì 26 gennaio, presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia sono stati presentati ufficialmente i GIOCHI DELL'AMICIZIA, Campioni della Grande Pace 1918- 2018. Il Coni del Friuli Venezia Giulia, per celebrare il Centenario dalla fine della Grande Guerra, ha promosso una serie di eventi sportivi che si svolgeranno nell'arco di tutto il 2018 e si concluderanno domenica 11 novembre, giorno in cui fu sottoscritto l'armistizio a Compiègne tra l'impero tedesco e le potenze alleate. Con queste parole il presidente del CONI regionale, l'ing. Giorgio Brandolin ha iniziato il suo intervento, affiancato dal delegato CONI di Gorizia Marco Braida e dall'Ing. Bruno Pascoli, consigliere della Fondazione CARIGO, che ha portato i saluti anche della presidente, la dottoressa Roberta Demartin. I FRIENDSHIP GAMES – GIOCHI DELL'AMICIZIA coinvolgeranno atleti e delegazioni, provenienti dalle nazioni che combatterono durante la prima Guerra Mondiale e che gareggeranno con lo slogan “CHAMPIONS FOR PEACE – CAMPIONI DELLA GRANDE PACE”. L'obiettivo é duplice: non dimenticare questa immane tragedia umana ed, allo stesso tempo, trasmettere un forte messaggio di fratellanza e pace, attraverso lo sport.

L'assessore del Comune di Gorizia, l'avvocato Germano Pettarin ha fatto notare, soprattutto agli studenti dei licei locali presenti alla conferenza, l'importanza della scelta di presentare tale iniziativa nel capoluogo isontino, territorio che fu tra i più martoriati dal conflitto. Ci furono 12 cruente battaglie che provocarono un elevato tributo di vite da entrambi gli schieramenti. dove si sono svolte numerose ed atroci battaglie lungo il fronte dell'Isonzo nel 2017. La Grande Guerra, colpì anche il mondo dello sport, come ricordato dall'assessore all'ambiente della regione Friuli Venezia Giulia, Sara Vito. Carriere interrotte, sogni di gloria finiti nel cassetto, stelle affermate e giovani promesse che non fecero mai ritorno dalle trincee e di cui molti libri di storia narrano le vicende.

Il capoluogo isontino aprirà pure il calendario delle manifestazioni sportive dei FRIENDSHIP GAMES 2018. Venerdì 2 febbraio, allo stadio Enzo Bearzot, si svolgerà l'incontro di rugby Under 20 tra l'Italia e la fortissima Inghilterra, match di apertura del prestigioso torneo delle Sei Nazioni di categoria. In contemporanea, i GIOCHI DELL'AMICIZIA vedranno coinvolte altre due località della regione. A Ronchi dei Legionari si terrà il tennis Europe Winter Cup Boys 14&Under (2-4 febbraio), valido per le qualificazioni ai campionati europei Under 14 maschili mentre Lignano Sabbiadoro ospiterà il trofeo internazionale di judo Alpe Adria (3-4 febbraio) che festeggerà la ventitreesima edizione. Qui di seguito l'elenco degli eventi inseriti nel calendario ufficiale dei FRIENDSHIP GAMES 2018 a cui si potrebbero aggiungere altre manifestazioni, nel corso dei prossimi mesi. Di grande rilevanza la proposta di una riedizione dei Giochi di Alpe Adria, che coinvolgeranno i comitati olimpici di Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia, Austria, Ungheria e del Land tedesco della Baviera e che vedranno un migliaio di atleti di 6 discipline incontrarsi e gareggiare tra Gorizia e Nova Gorica, dal 12 al 14 settembre.

Gli eventi FRIENDSHIP GAMES 2018:

Incontro di rugby Under 20 Italia-Inghilterra, Torneo 6 Nazioni, allo stadio Enzo Bearzot di Gorizia il 2 febbraio. Tennis Europe Winter Cup Boys 14 & Under, valido per le qualificazioni ai campionati europei Under 14 maschili a Ronchi dei Legionari, 2-4 febbraio. Trofeo internazionale di Judo Alpe Adria, 23a edizione, il 3-4 febbraio a Lignano Sabbiadoro. Torneo Minirugby di Redipuglia con la partecipazione di 32 squadre (5-12 anni) dall'Italia, Austria, Slovenia e Croazia, il 18 marzo presso il centro sportivo di Fogliano. Quadrangolare di calcio U19 con Italia, Grecia, Polonia e Repubblica Ceca a Lignano e San Giorgio di Nogaro, dal 20 al 28 marzo. La vincitrice del torneo si qualificherà per i campionati europei U19. San Giorgio di Nogaro non é stata scelta a caso. Infatti presso la cittadina della bassa friulana, il 13 febbraio 1916 fu istituita l''Università Castrense, con un importante sede di Medicina e Chirurgia che poi venne chiusa nella primavera del 1918. Quadrangolare Internazionale Softball femminile Under 17, dal 29 al 31 marzo a Ronchi dei Legionari.

Torneo delle nazioni di calcio giovanile U15 maschile ed U16 femminile con squadre provenienti da oltre 20 nazioni. Dal 24 aprile al 1 maggio a Gradisca d'Isonzo. Adriatic League di basket con 30 squadre U15 e U16 dal Friuli Venezia Giulia e dalla Slovenia, maggio-giugno. 4° Torneo di baseball Alpe Adria con rappresentative U12 ed U15 da Italia, Slovenia, Austria e Rep.Ceca a Staranzano 1-3 giugno. Bocce. Trofeo Alpe Adria Giovanili Under18, il 30 giugno con rappresentanti da Italia, Croazia e Slovenia al bocciodromo di Muggia. Torneo di basket “Dudi Krainer”. Dodici squadre miste con atleti europei ed americani a Gorizia, giugno-luglio. L'8 luglio si terrà la decima edizione del Gran Premio “Canal del Ferro Valcanale” di ciclismo con la presenza di atleti italiani e stranieri, categoria U17. Percorso da Venzone a Sella Nevea. I campionati Europei femminili di basket U16 che si svolgeranno ad Udine dal 4 al 12 agosto.

Ciclismo: 26a Trieste Gorizia Udine - Under17 con squadre dall'Italia, Austria, Slovenia, Croazia, Rep Ceca ed Ungheria. Partenza da piazza dell'Unità a Trieste il 2 settembre. Sesta edizione del Torneo Giovanile Multisportivo Internazionale "Gorizia in 4 lingue" con atleti Under 18 dall'Italia, Slovenia, Germania ed Austria.A Gorizia e Nova Gorica, 7-9 settembre. Ginnastica acrobatica. Open Intenational TeamGym for Clubs, 7-9 settembre, padiglione fiera a Gorizia. ALPE ADRIA GAMES, 12-14 settembre a Gorizia e Nova Gorica. Aquaticrunner 2018, Campionato mondiale individuale di swimrun (nuoto e corsa) e campionato italiano. Il 16 settembre tra Grado e Lignano, attraverso la laguna di Marano. Tiro con l'arco, trofeo del Centenario - "Friendship Games" con la presenza di rappresentative nazionali dell'Alpe Adria (Italia, Austria, Croazia, Slovenia, Rep Ceca ed altre). Cormons, 15-16 settembre. 16° Alpe Adria Master International Weightlifting Tournament con la partecipazione di pesisti provenienti dall'Italia, Austria, Ungheria, Slovenia, Croazia e Bosnia-Herzegovina. Il 20 ottobre al palazzetto comunale di Fiume Veneto. "Gran Premio del Centenario" - Campionato 1o gare karting con partecipanti juniores e seniores dall'Italia, Slovenia, Croazia ed Austria. Il 28 ottobre presso il Kartodromo Alberone a San Pietro al Natisone. I GIOCHI DELL'AMICIZIA si svolgeranno nel 2018, anno in cui si festeggeranno anche gli anniversari del centenario della fondazione della TRIESTINA e dei 50 anni della BARCOLANA, la regata più affollata al mondo. A Trieste, parlando di calcio, in occasione dei festeggiamenti dell'Unione, si terrà la partita rievocativa del primo incontro ufficiale di calcio dopo la guerra, TRIESTINA-SPAL. Ad ottobre, durante la coppa d'autunno di vela si terranno alcune iniziative, promosse dal CONI del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con gli organizzatori della regata. La presentazione è stata conclusa da un interessante intervento dello scrittore e giornalista Alessandro Marzo Magno che ha parlato della “Grande Fame” che colpì soprattutto queste terre, nel 2017, dove si moriva non soltanto al fronte ma anche nelle retrovie per totale mancanza di cibo.