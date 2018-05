Fumetto, workshop allo Spazio MetroKubo con il fumettista milanese Akab

“Respira profondamente senza pause sdraiati a terra

non ci pensare. è morto. è rinato.

sarà per sempre così. in eterno.

tuo figlio. di plastica”.

Gabriele Di Benedetto in arte Akab è un fumettista e videoartista milanese, ospite di Daydreaming Project al Knulp fino al 30 giugno, con la sua mostra "Plastic Reborn". In occasione dell'evento, nelle giornate di sabato 12 maggio (18-22) e domenica 13 maggio (15-19), Akab terrà anche un workshop aperto a tutti, allo spazio Metro Kubo in via dei Capitelli 6563b (vicino all'Arco di Riccardo).

Durante il corso imparerete a costruire una storia attraverso questi passaggi fondamentali:

- introduzione generale sul linguaggio e le infinite possibili applicazioni

- esercizi sullo spazio bianco e quello che in un fumetto c’è ma non si vede

- ideazione di una breve storia partendo dal proprio vissuto

- il senso della storia, importanza della sintesi

- breve teoria del colore, valore emozionale e narrativo

- stesura definitiva delle tavole

Non servono competenze avanzate di disegno. Per iscrizioni: staff@ddmagazine.it, 3337245244

Un post condiviso da Daydreaming Project (@ddproject2017) in data: Mag 12, 2018 at 12:46 PDT



Gabriele Di Benedetto in arte Akab è uno dei fondatori dello Shok Studio. Ha collaborato con le principali case editrici statunitensi, Marvel, Dark Horse, DC Comics. In Italia si segnala la sua collaborazione a vari progetti come Nixon, Lamette, LaScimmia, Monipodio, Rolling Stone,The Artist, Puck, Mucchio Selvaggio, ilMale, Lolabrigida, Collettivo Mensa,WormGod, InPensiero, El Aleph e molti altri. Ha realizzato una lunga serie di cortometraggi e animazione; nel 2003 esce “Mattatoio”, lungometraggio da lui scritto e diretto, selezionato per la 60a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, a cui fa seguito “Il corpo di Cristo” selezionato al Bellaria Film Festival. Chiude la trilogia invisibile con “Vita e opere di un Santo” selezionato allo Stigma Film Festival di Palermo. Dal 2010 è membro del collettivo Dummy.

Con l’associazione DayDreamingProject ha partecipato a Bloomsday 2010 e nel 2011 ha presentato con il collettivo Dummy “Le 5 fasi” presso il bar libreria Knulp. Nel 2012 ha presentato la personale Akabadabra, Nel 2014 inaugura la mostra in cui presenta il libro Monarch e nel 2015 mostra e libro Defragment.

Nel 2017 ha presentato la mostra e il libro Plume

