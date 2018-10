Il filosofo Diego Fusaro torna a Trieste per un incontro su “Turbocapitalismo e globalizzazione selvaggia“.

L'apputamento è mercoledì 24 ottobre, alle ore 20, per nella Sala Tergeste del Savoia Excelsior Palace (riva del Mandracchio, 4 a Trieste).

L’evento è stato organizzato dal meetup Trieste5Stelle.

Diego Fusaro

Diego Fusaro non è solo il giovane filosofo italiano più richiesto degli ultimi tempi; è docente universitario, direttore editoriale, autore di libri ed editorialista de "La Stampa" e de "Il Fatto Quotidiano", protagonista della comunicazione digitale, sia come curatore del progetto internet "La filosofia e i suoi eroi", sia attraverso i suoi canali social. Ma è anche molto di più. Perché da "allievo indipendente di Hegel e di Marx" – come ama definirsi – sta trasferendo nella realtà attuale il pensiero filosofico, stimolando l'interesse e la partecipazione al dibattito su molte problematiche attuali.“