Scopri il Friuli Venezia Giulia a bordo di un piper

Dall’agriturismo Toniatti di San Michele al Tagliamento, decollerete con un Piper PA32-301 5 posti targato FlyEmotions, per un’emozione unica tra le nuvole! Sorvolerete la selvaggia riserva naturale Foci dello Stella, Marano Lagunare, Palmanova, Aquileia, Grado con il Santuario di Barbana e Lignano Sabbiadoro. A bordo vi verrà offerto un adrenalinico aperitivo… in quota! Tornati con i piedi per terra raggiungerete il molo per l’imbarco sulla Pinta della compagnia Battello Santa Maria, che vi guiderà alla scoperta delle Foci del Fiume Stella, accompagnati dalle divertenti spiegazioni del Comandante Nico, con brindisi a bordo. Concluderete l’esperienza con una piccola degustazione di vini nella bucolica cornice di Casa Gioconda.

PLANE & BOAT EXPERIENCE: IL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL CIELO E DAL MARE!

DATE: 26 luglio, 16 e 30 agosto e 13 e 27 settembre

PREZZO LANCIO: € 99,00 a persona

INFO: 2East Italy - 0434 564112 - 348 3056471 / info@2east.it/ www.2east.it

