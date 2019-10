"Tutto il mio folle amore", Salvatores presenta il suo ultimo film a Trieste

Ormai a Trieste è di casa, tanto da aver ricevuto dal Comune il sigillo trecentesco: Gabriele Salvatores torna in città venerdì 25 ottobre, alle ore 21 presso il cinema The Space del centro commerciale Torri d’Europa, per presentare il suo nuovo, attesissimo film “Tutto il mio folle amore”, girato nell’autunno 2018 tra il capoluogo giuliano, il carso sloveno e l’isola di Pago. Nel cast Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e l’esordiente Giulio Pranno.

Il grande successo a Venezia

Il film è stato presentato in anteprima, con grande successo di critica e di pubblico, all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, ed è dunque attesissimo; si tratta infatti del ritorno, da parte del regista premio Oscar per Mediterraneo, ad un genere a lui caro ed amatissimo dal suo pubblico, il road movie come ai tempi di Marrakesh Express o Puerto Escondido, girato “sulla strada, dove la vita scorre, e dove a volte ho bisogno di tornare” , come ha dichiarato Salvatores.

Venerdì 25 ottobre: la serata

Il regista incontrerà il pubblico triestino, e potrà riabbracciare tanti amici con cui ha condiviso la fatica delle riprese, prima della proiezione delle ore 21; i pochi biglietti rimasti per l’attesa serata sono in prevendita alle casse del The Space negli orari di apertura del cinema. “Tutto il mio folle amore” è una produzione Indiana Production con Rai Cinema in co-produzione con EDI Effetti Digitali Italiani ed in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission, distribuito nelle sale da 01 Distribution.