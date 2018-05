Gabry Ponte live a Monfalcone: il noto dj e produttore animerà lo Street Food Village

L'estate Monfalconese si apre con il live di un grande dj italiano, Gabry Ponte. L'evento, promosso dal Comune di Monfalcone Assessorato al Marketing territoriale, è inserito nella cornice dello Street Food Village che animerà Piazza della Repubblica dal 31 maggio al 3 giugno con truck food nazionali ed internazionali.

L'intenzione dell'Amministrazione è, infatti, quella di rilanciare la vita nel centro cittadino con eventi che possano richiamare pubblico e sostenere il commercio locale. Per il live di Gabry Ponte, venerdì 1 giugno dalle ore 21.30 in Piazza della Repubblica, la previsione è di un vasto pubblico proveniente sia dal triveneto che da oltre confine per una fascia d'età ampia visto che la sua carriera inizia nei primi anni novanta ma si rinnova con continui successi fino ad oggi.

Torinese di nascita è fra più famosi dj, produttori, remixer italiani, e membro della band Eiffel65, con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo. Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance and Love. Moltissime le sue collaborazioni anche internazionali che dal 1993 lo portano a realizzare hit di successo e tour mondiali.

Nel 2000 con la band Blissteam 883 ha ottenuto una nomination ai Grammy Awards come “The best dance artist of the year” e ha vinto l’Europen Music Awards a Montecarlo come “the best italian artist in the world”. Sempre in quell’anno il primo disco della band, Europop, ha ottenuto tre dischi di platino con oltre 3 milioni di copie vendute. Nel 2002 realizza il suo primo disco da solista e i suoi primi due singoli, Time to rock e Geordie, che in meno di un anno raggiungono il top delle classifiche, conferendogli il titolo pieno di uno dei DJ più famosi in Italia ed entra a far parte del team di Radio Deejay.