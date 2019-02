Il Carso verso Rete Globale dei Geoparchi

Nell'aprile del 2018 la Regione FVG ha riconosciuto l’importanza di candidare il Carso a divenire un geoparco transfrontaliero membro della Rete Globale dei Geoparchi affiliati all’Unesco, affidando al GAL il compito di aiutarla a realizzare questo obiettivo.

Il primo appuntamento, momento in cui verrà presentato il progetto del Geoparco, è stato quindi fissato il 18 febbraio alle 16.00 nella sala conferenze di Area Science Park a Padriciano.

Nel corso dell'incontro verrà appunto illustrato il progetto Geoparco del Carso, l’opportunità per il territorio di aderire alla Rete Globale dei Geoparchi affiliati all’Unesco, l'opportunità per chi ha un'attività privata o pubblica di entrare nel futuro sistema del geoparco del Carso.



Per partecipare è necessario registrarsi cliccando qui: sono aperte le iscrizioni gratuite all'incontro. Lascia il tuo nome, cognome, indirizzo mail. La partecipazione, anche se non ti iscrivi, è libera.

Il programma

16.00 | Saluti istituzionali.

Dott. Fabrizio Fattor, Direttore del Servizio Geologico della Regione Autonoma FVG

16.15 | Geoparco del Carso: il progetto.

David Pizziga, Presidente del GAL Carso – LAS Kras

16.30 | Il metodo di lavoro.

Enrico Maria Milič, responsabile animazione territoriale del GAL Carso – LAS Kras

16.45 | Proposte, riflessioni ed idee del pubblico

Il Geoparco

Un Geoparco della Rete Unesco è un territorio che possiede da un lato un patrimonio geologico unico e riconosciuto a livello internazionale, dall’altro una strategia di sviluppo sostenibile; deve comprendere un certo numero di siti geologici di particolare importanza e interesse anche archeologico, naturalistico, storico e culturale. E’ un riconoscimento di eccellenza che valorizza il territorio, ma senza porre vincoli. Il Geoparco stimola la cooperazione, contribuisce a migliorare l’ambiente e le condizioni di vita dei suoi abitanti e ha un ruolo attivo nella promozione dello sviluppo economico del territorio puntando in particolare sul geoturismo