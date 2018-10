Al via la gara per il miglior "Capo in B" al Trieste Coffee Festival

Chi realizza il migliore “Capo in B”? Lo stabiliranno domani, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 16 a Palazzo Gopcevich, i giudici della “Capo in B” Championship, la sempre più attesa gara tra baristi e operatori del caffè del territorio che si sfideranno a colpi di “cappuccino in bicchiere”. La competizione è realizzata in collaborazione con la FIPE di Trieste e con il contributo di Bloom Coffe School, la scuola di formazione di Imperator, e il sostegno di CMA Astoria, che ha messo a disposizione la macchina da espresso a due gruppi modello Sabrina, il macinadosatore Superjolly, Pulycaff, che fornisce le attrezzature per la pulizia,

I criteri

La valutazione riguarda: aspetto visivo, proporzioni tra caffè e schiuma e gusto delle preparazioni. Il tutto va realizzato entro 5 brevissimi minuti, in cui dare prova di abilità manuale, spirito artistico e capacità di gestire lo spazio di lavoro. Come da tradizione, la gara sarà aperta al pubblico che potrà assistere alle fasi della competizione e sostenere il proprio barista di fiducia.

I concorrenti

A competere per il titolo della 5° edizione 8 concorrenti: Federica Sgarra (Bar Inter), Piero bassanese e Antonella Murano (Pane quotidiano),Roberto de Gioia (Bar La macchia gialla), Cinzia Grillo (bar Black & White), Lorena Amorello (Bar Junior), Daniele Riccobon (Antico Caffè San Marco), Mario Stock.

La giuria

La giuria, quasi tutta al femminile in coerenza con il tema “Women for coffee” della recente Giornata Mondiale del Caffè, è composta da operatori esperti della filiera del caffè: Giulia Spanio (Capogiuria, azienda La Marzocco); Arianna Mingardi (Amigos Caffè); Francesca Bieker (Sandalj Coffee Trading) e Fabrizio Polojaz (Presidente Associazione Caffè Trieste e titolare di Primo Aroma). A condurre l’evento: Alberto Polojac, responsabile acquisti e qualità Imperator e direttore della Bloom Coffe School.

Trieste Coffee Tour

E per chi lo volesse sono ancora prenotabili gli ultimi posti per i “Trieste Coffee Tour”, le camminate del Trieste Coffee Festival alla scoperta di Trieste e dei luoghi legati alla celebre bevanda: edifici storici, palazzi istituzionali, locali antichi e nuovi. I tour, realizzati sono in programma due volte al giorno, alle ore 10 e ore 14.30, e aperti a massimo 15 persone per volta, con prenotazione obbligatoria a eventi@triestecoffeefestival. it.