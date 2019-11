Fine stagione da "Gelato Marco", domenica gelato a metà prezzo per ringraziare i clienti

Buone notizie per tutti gli amanti del gelato. Domenica 10 novembre troverete da "Gelato Marco" tutto il gelato a metà prezzo. Un modo per concludere una stagione, come scrive il titolare, "spaziale" e "per ringraziare i clienti".

Data la grande richiesta, si legge sulla pagina Facebook, è consigliato fare un ordine. Vi basterà contattare la gelateria su Facebook o scrivere un messaggio su Whatsapp +39 392 0788230. Per le prenotazioni avete tempo fino alle 21 di stasera.