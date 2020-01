A Marzo il seminario che svela i segreti della Geometria Sacra

La Geometria Sacra è parte di noi, della nostra natura e del mondo in cui viviamo. Scoprire come, attraverso le codificazioni numeriche, possiamo ritrovare gli elementi della natura dentro di noi è veramente affascinante ed emozionante. Vedrai come i simboli che si creano sono collegati al tuo benessere e imparerai, ad esempio, come il Pentagramma a 5 punti sia l’antico simbolo della salute. Queste perle di saggezza e conoscenza entrano nel cuore e nella mente dei bambini.



Questo seminario, in particolare, promuove l’Arte Suprema del Riconoscimento del Modello e questi seminari e workshop, in generale, svelano i segreti della Geometria Sacra e della Natura nascosta dei Numeri.



L'Arte dei Numeri è una scienza antica che Jain 108 ha portato all'apice della ricerca ed ecco perché avere Jain 108 in Italia dopo 10 anni di assenza è un grande onore. Questo collegamento numero-forma sta alle base della Vita e della Genialità dell'Uomo e l’applicazione dell’Arte dei Numeri crea una vera e propria magia nella mente dei bambini, ragazzi e adulti.



CHI È JAIN 108?

È conosciuto nel mondo matematico come colui che ha riscoperto il modello del 24 che si ripete all’infinto nella sequenza di Fibonacci, che somma a 108. Ha aperto la strada e reso popolare l'attuale fascino occidentale con sri 108 e saggezza del suo significato.

Insegnante, ricercatore, creatore di 10 dvd e autore di 30 libri affascinanti, alcuni meravigliosamente scritti a mano in calligrafia. Jain è sempre stato attratto dal mistico e spirituale e affascinato da numeri e forme. Il tema principale del lavoro della sua vita è “La traduzione dei numeri nell'arte atomica” internazionale.

Jain ti aiuta a scoprire la geometria sacra, la matematica come l'arte, la matematica come la scienza e la matematica come la storia. La geometria sacra è rilevante per molte discipline come l'architettura, l'ingegneria, l'arte, il design, la guarigione scientifica, la nutrizione e, naturalmente, la matematica.

