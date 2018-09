Gianluca Stival presenta il libro "Aware - Tutte le poesie" a Trieste il 10 ottobre

"AWARE - Tutte le poesie": Gianluca Stival presenta il suo ultimo libro mercoledì 10 ottobre 2018 al Caffè San Marco di Trieste.



Gianluca Stival presenta il suo ultimo libro "AWARE - Tutte le poesie" (edito in tredici Paesi in edizione italiana, francese e portoghese).

A più di un anno di distanza dal primo libro “Meriti del mondo ogni sua bellezza”, Gianluca Stival torna con una raccolta di poesie dal titolo “AWARE”. Classe 1996, Gianluca studia lingue all’università e presenta al pubblico una raccolta di poesie in più lingue (dall’italiano al francese passando per il portoghese e l’inglese) dal respiro totalmente internazionale e attuale. L’aspetto poetico e aforistico della raccolta è quasi di matrice neo leopardiana ed è stata adattata al nostro tempo con un verso giovane e fresco. Notevole è la voglia dell’autore di voler esprimere moti universali dell’anima attraverso la rabbia, l’amore, la tolleranza e la speranza con la consapevolezza che il mondo vada raccontato da occhi giovani.

