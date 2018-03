Gianluca Stival presenta il suo libro "Meriti del mondo ogni sua bellezza"

Gianluca Stival legge e presenta

e il suo libro

MERITI DEL MONDO OGNI SUA BELLEZZA

presso LETTERA VIVA

di Trieste



Sabato 31 Marzo 2018

Dalle ore 16:30



Durante l'evento si potrà acquistare il libro.

____________________



Amicizia, indifferenza, perdono, morte e salvezza. Sono questi i temi delle poesie e degli aforismi contenuti ne "Meriti del mondo ogni sua bellezza", una raccolta estremamente attuale nella quale si mette in evidenza quanto siano diffusi sentimenti come amore, paura, gratitudine, frustrazione, ottimismo e insicurezza, sia per tematiche introspettive legate all’uomo, sia per i catastrofici eventi terroristici.

Questo libro risulta essere un’analisi dettagliata supportata da esempi pratici e chiari, uno studio lessicale appassionato e adattato alla realtà sociale e alle dinamiche del XXI secolo.