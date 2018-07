Gianni Morandi in concerto a Villa Manin

Dopo Francesco Gabbani e il sensazionale concerto del trio Max Pezzali, Nek e Francesco Renga, che ha fatto cantare e ballare 4.500 persone, il programma di Villa Manin Estate prevede l’arrivo di un’autentica leggenda della musica italiana, Gianni Morandi, in concerto domani, sabato 14 luglio, a Villa Manin di Passariano di Codroipo (Udine). I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl e Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria, posta in Piazza Dogi, dalle 18.30. L’ingresso al pubblico, anch’esso da Piazza Dogi, sarà possibile dalle 19.30 in attesa dell’inizio del concerto previsto per le 21.30. Tutte le info e la mappa dell’evento su www.azalea.it.

Gianni Morandi: uno degli artisti più amati della musica italiana di sempre ritorna live il 14 luglio nella straordinaria location di Villa Manin, a dieci anni di distanza dal suo ultimo concerto in Friuli Venezia Giulia, tenuto a Udine nel 2008. L’autore di successi che resteranno nella storia della musica italiana proseguirà la prossima estate il fortunato tour che lo ha visto protagonista a inizio anno nei palazzetti delle principali città italiane. “D’amore d’autore Tour”, questo il titolo del suo ultimo progetto live che prende il nome dall’omonimo album, il quarantesimo nella carriera dell’artista, pubblicato lo scorso 16 novembre su etichetta Sony Music. Il disco è stato realizzato con la collaborazione di grandi artisti italiani, tra i quali troviamo Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi (Negramaro), Paolo Simoni e Tommaso Paradiso (The Giornalisti). In scaletta Morandi proporrà, assieme alle nuove canzoni, tutti i più grandi successi della sua lunga e strabiliante carriera, che gli hanno permesso di vendere oltre 50 milioni di dischi. Tra gli ultimi progetti, nel 2015 Morandi ha iniziato una collaborazione con Baglioni chiamata Capitani Coraggiosi, con il quale ha intrapreso una lunga e fortunata tournée italiana. Il lavoro ha visto il coinvolgimento di diversi personaggi dello spettacolo e del mondo della musica, tra cui Roberto Vecchioni, Massimo Ghini, Gigi d’Alessio, Silvio Muccino, Paolo Belli, Laura Pausini e Max Pezzali.

Fra i prossimi grandi concerti del calendario di Villa Manin Estate troviamo il live del trio di tenori che il mondo ci invidia, Il Volo (16 luglio), e quello del nuovo astro della scena cantautoriale italiana, Ermal Meta (23 luglio). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it.