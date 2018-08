Sun&Sounds Festival: rinviato il concerto di Gino Paoli

È stato rinviato a data da destinarsi il concerto di Gino Paoli in programma per domenica 5 agosto a Grado: l’artista deve sottoporsi ad un piccolo intervento all'occhio che lo costringerà al riposo dal 4 al 6 agosto, non potrà quindi essere sul palco di Sun&Sounds Festival.

La nuova data verrà comunicata al più presto e i biglietti venduti resteranno validi per il nuovo spettacolo. Chi lo desidera potrà chiedere il rimborso entro il 30/08 nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, consegnando i biglietti in originale. Nel caso di acquisti effettuati online o tramite call center, il customer service invierà una e-mail ai clienti contenente tutti i dettagli. Per altre informazioni è attivo l'indirizzo mail: info@ sunandsoundsfestival.it