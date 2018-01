Giocattoli in MoVimento: successo per l'iniziativa del M5S nelle microaree di Roiano e Opicina

Si è svolta oggi, sabato 6 gennaio 2018, a Opicina davanti al Caffè Vatta l’iniziativa del M5S di Trieste “Giocattoli in MoVimento”. che saranno donati alle microaree di Opicina e Roiano per regalare un sorriso anche ai meno fortunati.

«Vedere i bambini entusiasti nel donare giochi e libri sapendo che quei giocattoli renderanno felici altri bambini è stato davvero un bel momento educativo anche per noi adulti - spiegano gli organizzatori - Bravissimi poi i piccoli scienziati che utilizzando tubi di carta e bicchieri di plastica hanno creato dei bellissimi amplificatori per smartphone. Cogliamo ancora una volta l'occasione per ringraziare il Caffè Vatta e lo Sci Fab Lab dell'Ictp di Grignano che hanno collaborato alla realizzazione di questa riuscita iniziativa».

