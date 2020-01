Giocattoli in MoVimento: torna l'iniziativa del M5S per i bambini meno fortunati

Lunedì 6 gennaio torna a Trieste Giocattoli in MoVimento: la raccolta-scambio organizzata dal Movimento 5 Stelle per i bambini meno fortunati. L'appuntamento è dalle 9 alle 13 in Piazza della Borsa, vicino galleria Protti.

Giocattoli in MoVimento è un’iniziativa che coniuga il riuso, il riciclo e le attività sociali nei confronti di chi non è fortunato come noi, attraverso la possibilità di riutilizzare vecchi giocattoli e poterli far diventare nuovi giochi per altri bambini.

Giocattoli in MoVimento funziona sempre allo stesso modo: chi viene a trovarci al gazebo dovrà lasciare due giocattoli e in cambio potrà sceglierne uno. Non solo giocattoli: sarà possibile anche scambiare libri. Ovviamente il tutto dovrà essere in un buono stato di conservazione, in modo che ciascuno possa fruire al meglio del giocattolo o del libro scelto. Alla fine della giornata doneremo i giocattoli e i libri rimasti ad una struttura per bambini meno fortunati.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/842196119573721/