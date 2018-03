Giornata del vino e del cioccolato a Capodistria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

A fine mese, sabato 31 marzo, si terrà la 5. Edizione del giorno del vino e cioccolata a Capodistria (Slovenia). I partecipanti potranno degustare più di 40 tipi di vini tipici dell’Istria slovena e vari tipi di cioccolata e dessert al cioccolato. L'evento organizzato dal Organizzazione studentesca dell`Universita dell` Litorale (OSUL) mira a sostenere i giovani produttori di vino ed a progettare l'evento sotto forma di "gioventù per i giovani". Lo scopo della Giornata del vino e del cioccolato è avvicinare i giovani ai diversi tipi di vini e alla loro produzione, e allo stesso tempo farli conoscere con i diversi sapori e aromi del vino e presentarli come un eccellente abbinamento con i dessert. "Dato l'aumento annuale del numero di visitatori dell'evento, stimiamo che l'interesse per la cultura del vino tra i giovani e il pubblico generale sia in aumento. Vogliamo rafforzare la missione dell'educazione sul moderato godimento dei due vizi e continuare la tradizione di promozione dell'intrattenimento culturale", ha affermato Damira Omerčević, segretaria per le attività di interesse OSUL. La degustazione di vini e cioccolata sarà possibile con coupon; il prezzo di un coupon sarà di 0,50 €. Una parte dell'importo raccolto sarà destinata al Fondo per gli studenti socialmente svantaggiati dell'Università di Primorska. "L'educazione e la consapevolezza sono fattori chiave che contribuiscono alla crescita del modo culturale e qualitativo di intrattenimento in buona compagnia con un bicchiere di vino di alta qualità", ha concluso Damira Omerčević. Oltre al programma di degustazione e intrattenimento, il programma includerà altri due workshop. I partecipanti ai workshop saranno in grado di mettersi alla prova gustando ciechi i vini e dessert. I migliori buongustai competeranno per ricchi premi. L'evento sarà presentato da Iztok Gustinčič, mentre DJ Chumma e il chitarrista Simon Čamernik si prenderanno cura della musica durante la degustazione. Evento facebook https://www.facebook.com/events/2067288256838912/ Pagina OSUL https://www.facebook.com/SOU.na.Primorskem/ Sito https://www.soup.si/sl