Giornata mondiale del rifugiato: tre giornate di eventi dedicate ad accoglienza e integrazione

Il 20 giugno 1951 venne approvata la Convenzione sui Rifugiati da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per ricordare questo evento, dal 2001 ricorre, in questa data, la Giornata Mondiale del Rifugiato. A ricordarlo è Gianfranco Schiavone, presidente dell'ICS – Ufficio Rifugiati onlus: «Non si tratta di un'iniziativa locale ma internazionale, a cui Trieste aderisce anche in virtù della sua particolare storia. La nostra città infatti è stata tra le capofila dello SPRAR (Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), e l'accoglienza diffusa è riconosciuta come

modello, non solo in Italia».

«Lo scopo dell'iniziativa – continua Schiavone – è richiamare l'attenzione sul diritto d'asilo, garantito non solo da diritto internazionale ma anche dall'articolo 10 della nostra Costituzione».

Durante la conferenza stampa, che si è tenuta al Knulp, è stato poi esposto il programma completo delle tre giornate di eventi:

- 16 giugno(Molo Audace e piazza Barbacan)

ore 16.30, Molo Audace: volo degli aquiloni realizzati durante alcuni laboratori svolti a Trieste dalla comunità di rifugiati insieme a scolaresche e anziani. ore 18.30, piazza Barbacan, c/o Zufdynamic Bar , Combinè e Studio Sanchez Puyade: inaugurazione della mostra “Mosul, scappando dal rumore delle macerie” del fotografo Giulio

Magnifico.

Ore 19.00, piazza Barbacan: musica a cura di Michael Petronio.

- 20 giugno (Parco di San Giovanni)

ore 16.00, Parco di San Giovanni: laboratori di aquiloni, yoga, gara di orienteering, laboratori

artistici con Mini-Mu, henné, e molto altro.

ore 18.30: Assaggio di piatti non tipicamente italiani

ore 20.00: concerto di apertura di Chattoui Lachan, a seguire dalle ore 21.00 concerto di FREDDY

FRENZY & THE MAGAZIN ROOTS.

- 22 giugno

Presentazione del libro “Il diritto d'asilo 2018. Accogliere, proteggere, promuovere, integrare” della Fondazione Migrantes. Saluti della prefetto di Trieste Porzio e del Vescovo di Trieste Crepaldi. Interverranno Cristina Molfetta, Gianfranco Schiavone e Maurizio Veglio.

Quest'ultimo evento è stato presentato da Don Amodeo, della Fondazione Caritas Trieste: «Si tratta di un report della Fondazione Migrantes, fondazione della Chiesa cattolica italiana che si occupa di chiunque si muova sul territorio. Non soltanto i rifugiati, quindi, ma anche settori di persone in movimento come rom e sinti. Una parte significativa del testo è curata da Gianfranco Schiavone, e ciò onora la città di Trieste». Don Amodeo ha poi sottolineato l'attenzione della Chiesa al fenomeno dei rifugiati: «basti pensare che Papa Francesco ha cambiato il nome della “Giornata del Migrante”, prevista il 14 gennaio, in “Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato”».

E infine ha aggiunto: «Parliamo di persone, non di numeri. Non esistono persone di serie A e di serie B, dovremmo avere per tutti lo stesso rispetto».

La novità principale di quest'anno, all'interno delle iniziative per la Giornata Mondiale del Rifugiato, è la campagna di sensibilizzazione #iostoconlaccoglienza. Viene presentata da Gianfranco Schiavone (ICS): «Lo scopo della campagna è richiamare l'attenzione sul valore dell'accoglienza, attraverso la decostruzione di molti luoghi comuni sulle migrazioni. Si caratterizza infatti per l'utilizzo di alcune parole-chiave – “sicurezza”, “paura”, “invasione”, “radici”,... – che vengono riempite di nuovo senso». Alla campagna si può aderire online, utilizzando l'hashtag

#iostoconlaccoglienza e seguendo l'omonima pagina facebook.

«La campagna parte da Trieste – conclude Schiavone – ma siamo aperti alla partecipazione di ogni

realtà che voglia aderire».

La campagna è promossa da ICS, Fondazione Caritas Trieste, La Collina, Duemilauno agenzia sociale, Lybra, e Acli Trieste.