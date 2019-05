Al Knulp la Giornata mondiale della lentezza

Provare a rallentare, cominciare a vedere chi hai accanto, sentirne il battito. Pensare a te, a noi, è una piccola rivoluzione. In questa sfrenata corsa alla distrazione alla logica del gratta e vinci, dell'ipnotica vendita del nulla.

Fermarsi e riassaporare il gusto della vita diventa rivoluzionario.

Venite e proponetevi portate un vostro pensiero e leggetelo. Fate un primo passo assieme agli allievi del corso di teatro di Francesco Gusmitta.



Unisciti in questa rivoluzione.



Per chi non conoscesse l'Arte del Vivere con Lentezza deve sapere che il tutto comincia ad opera di Bruno Contigiani. l'autore del libro "Vivere con Lentezza",un operatore del Bene a tutto tondo, un amico.

Quando sei al bar e vuoi conoscere qualcuno gli offri un caffè, un cornetto. Poi, però, se non hai le parole giuste per presentarti che fai? Magari porti un libro e leggi la frase che più ti ha colpito che più ti rappresente e così son cominciale le letture condivise in Italia nei caffé storici italiani e non solo.