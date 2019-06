Giornata Mondiale del rifugiato: tutti gli eventi organizzati da ICS

"Richiamare l'attenzione sul diritto d'asilo, garantito non solo da diritto internazionale ma anche dall'articolo 10 della Costituzione italiana": questo l'intento della Giornata mondiale del rifugiato, in occasione della quale ICS organizza una serie di eventi culturali e d'intrattenimanto. Il 20 giugno 1951 venne approvata la Convenzione sui Rifugiati da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la giornata nasce nel 2001 per ricordare questo evento

Giovedì 13/06

Al Teatro dei Fabbri, dalle alle 20 in un unica serata ICS in collaborazione con l'associazione culturale Tina Modotti presenta:

• il film “Libre/Libero” Val Roia. Un pezzo di terra di 59 km diviso tra l’Italia e la Francia, l’ultima frontiera dopo Ventimiglia, un posto perso in mezzo alle Alpi Marittime che non appartiene del tutto a nessun paese. Una terra di transito, che si espande in quanto non ha un’identità chiara, ma è anche un luogo fermo, dove si svolge Libero, il film del documentarista francese Michel Toesca, fuori concorso al festival di Cannes del 2018. Titolo originale: Libre, Francia, 2018 Regia: Michel Toesca, Durata: 100′

• il libro “Il passo della morte. Storie e immagini di passaggio lungo la frontiera tra Italia e Francia” Prefazione di Gianluca Paciucci, introduzione di Annamaria Rivera, Postfazione di Donatella Alfonso. Un affresco di storia lungo secoli transita per il Passo della Morte. Ventimiglia da questa parte, Mentone oltre la frontiera. Attraverso boschi e montagne si snoda il sentiero che conduce fino al pericoloso Passo. Da lì molti migranti, soprattutto africani, cercano oggi di lasciare l’Italia per raggiungere la Francia. A volte da soli. Altre guidati da esosi e pericolosi passeur. E talvolta, lassù, qualcuno muore.

Dal 13/06 al 20/06 Open Day appartamenti e strutture ICS & Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin

In questo periodo alcune strutture e appartamenti di ICS Ufficio Rifugiati ONLUS e Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin ONLUS saranno aperti alla cittadinanza curiosa di conoscere e incontrare i progetti d’accoglienza, i richiedenti asilo e i rifugiati:

• 13/06, dalle 9:30 alle 12:30, appartamento ICS di campo San Giacomo 15 (campanello ICS). Ad aspettarvi oltre al personale e agli accolti ci saranno biscotti, dolci, tè e succhi di frutta.

• 15/06, dalle 10:30 alle 15:00, Casa Steffé in località Bristie 20 (Sp1 da Prosecco a Sistiana, fermata del bus 44 prima di S.Croce) Grazie al progetto SpaziAttivi di Arci Servizio Civile, la struttura della Fondazione Luchetta in cui opera lo Sprar di Sgonico apre ad un Laboratorio di Cittadinanza Partecipata sul tema integrazione e ospita una grande festa in nome del gioco, della musica, e della convivenza pacifica. Programma della giornata: 10.30 - Animazione per bambini a cura di Ernesto Animazione 11.00 - Presentazione del progetto SPRAR di Sgonico + Focus sull'evoluzione del sistema di accoglienza in Italia 13.00 - Pranzo Interculturale 14.00 - Laboratorio di Capoeira a cura di @CapoeiraRiomarTrieste 15.00 - Musica dal Mondo a cura di Gabriele Grieco

• 19/06 – dalle 16:00 alle 18:00 struttura collettiva di via Gozzi 4, ingresso piano strada. Ad aspettarvi oltre al personale e agli accolti ci saranno té e biscotti.

20/06 FLASHMOB “Silenzio”

Una riflessione "sulle condizioni in cui il diritto d’asilo sta per essere gettato - spiegano gli organizzatori -se la politica nazionale ed europea non imprimerà una svolta di principio. In Italia le condizioni di lavoro per chi da anni si è speso per la tutela di richiedenti asilo e rifugiati – e parallelamente, non con meno impegno, ha fornito un servizio sociale per conto dello Stato e per la cittadinanza – stanno per cambiare drasticamente in peggio, con meno integrazione per i beneficiari e meno posti di lavoro per tutti". Il 20/06 sarà quindi celebrato un minuto di silenzio.

"Un minuto di sospensione per le migliaia di vite sospese su di un filo (spinato) - viene ancora spiegato - o sulla linea di galleggiamento del mare, ma un minuto di silenzio anche per tutte le colleghe e i colleghi che hanno perso o stanno perdendo il posto di lavoro. Un minuto di silenzio perché oggi in questo esatto momento, in questo paese, in questa Europa, dire #IOSTOCONLACCOGLIENZA sembra un delitto e un’offesa per gli altri. Per chi crede nel lavoro che facciamo, nel diritto d’asilo, nell'accoglienza a condizioni degne, l’invito a prendere parte al flashmob è open borders, senza frontiere".

Per partecipare scrivere a: attivita@icsufficiorifugiati.org, riceverei le informazioni necessarie. 23/06 dalle 17:00 alle 23:00 al Giardino di via San Michele: Festa progetto “Spazi Attivi” e commemorazione Giornata Mondiale del Rifugiato

• ICS, insieme ad ARCI Servizio Civile ricorderà in festa la Giornata Mondiale del rifugiato e la fine del progetto “Spazi Attivi”, che ha visto come parte integrante l’open day di Bristie e un laboratorio di cittadinanza, di cui verrà presentato il prodotto finale.

25/06 ore 21:00 al Lunatico festival Spettacolo teatrale “TRACCE - acquerelli di umanità varie”

• ICS in collaborazione con eTielleZeta, nell’ambito del Lunatico Fetsival presenta: “TRACCE - acquarelli di umanità varie” (liberamente ispirato a “Voci Rimosse - I profughi di Eidomeni” di Alberto Flego) Regia di Sara Galiza/Lorenzo Zuffi. Dal laboratorio teatrale “I Rinnegati” ne deriva la restituzione dal titolo “Tracce”.

"Una riflessione sulle tracce visibili che lasciamo nel mondo che ci circonda, come interagiamo con esso, come questo ci modifica. Le tracce sono anche le azioni che non facciamo, laddove non interveniamo per cambiare lo stato delle cose". Questo lavoro nasce dalle tracce/storie lasciate dai corsisti durante lo svolgimento del laboratorio e prende ispirazione dal testo “Voci Rimosse - I profughi di Eidomeni” e dalla versione teatrale “I Rinnegati” di Alberto Flego.

