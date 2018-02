Giornata nazionale del Braille, cena al buio all'Istituto Rittmeyer

Il 21 febbraio si celebra la giornata nazionale del Braille che è una ricorrenza istituita dalla legge n. 126 del 3 agosto 2007 quale momento di sensibilizzazione alle problematiche della disabilità visiva.

L’Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi, propone in tale occorrenza una cena al buio. La bontà del cibo nostrano servito nella nostra apposita sala totalmente oscurata, la professionalità dei nostri cuochi, il servizio dei nostri camerieri non vedenti faranno da sfondo a una serata ricca di spunti finalizzati alla sensibilizzazione della cittadinanza ai problemi della disabilità visiva.

Un gesto quotidiano come la condivisione di un buon pasto vuol essere un modo per far conoscere a tutti come anche chi non vede, se pur al buio vive una vita normale. Per info e prenotazioni potete contattare il centralino dell’Istituto al numero 0404198911 oppure scrivere una mail a promozione_progetti@rittmts.it.