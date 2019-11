Al Circolo della stampa si parla della solitudine

La Fondazione Berta e Alfredo DORNI, in accordo con l'A.R.I.S. (Associazione per la ricerca, gli interventi e gli studi sull'invecchiamento) ha pensato di focalizzare l'attenzione su un fenomeno esistenziale che taglia trasversalmente tutte le età e le fasce sociali: la solitudine.

Ovviamente per le persone anziane è un fenomeno legato spesso a tutta una serie di lutti e abbandoni, con conseguenze sullo stato di salute.

Questo evento è una una occasione per discutere insieme su idee innovative e sui possibili interventi pubblici e privati.