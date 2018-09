Giornate Europee del Patrimonio a Miramare

Sabato 22 settembre

ore 16 “Il giardino dell’arciduca”

Passeggiata tematica botanica e naturalistica per il pubblico delle famiglie, con approfondimenti sulle caratteristiche storiche, artistiche e architettoniche del Parco di Miramare, con la speciale doppia conduzione di un operatore del Museo Storico e del WWF, per imparare ad apprezzare e riconoscere le principali specie vegetali del Parco e dell'Area Marina Protetta, che può essere considerata un vero e proprio "giardino in fondo al mare". A conclusione della passeggiata, breve visita all’interno del Museo, alla scoperta del ricco patrimonio naturalistico e botanico celato fra le opere e gli apparati decorativi del Castello.

Ritrovo: Piazzale del Castello

Ingresso al Museo gratuito grazie all’accordo di collaborazione tra il Museo e il WWF – AMP di Miramare

Attività didattica gratuita grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia

È gradita la prenotazione.

ore 19 – 22.30 Apertura serale straordinaria del Museo con ingresso al costo simbolico di 1 euro

Domenica 23 settembre

ore 16 “Il dolce tesoro di Miramare”

Che fine ha fatto la ricetta preferita dell’Arciduca? Il cuoco di corte non la trova più, un refolo di Bora ha disperso i suoi preziosi appunti nel Parco! Aiutiamo il povero cuoco a ritrovarli in una divertente caccia al tesoro nel Parco di Miramare, per consentirgli di preparare la ricetta in tempo per la cena… nelle splendide cucine del Castello, che saranno con l’occasione aperte ai suoi giovani aiutanti.

Ritrovo: Piazzale del Castello

Note: per famiglie e bambini 6-10 anni – max 6 gruppi (max 5 partecipanti per gruppo). Apertura straordinaria delle cucine del Castello di Miramare per i partecipanti all’attività

Ingresso al Museo gratuito grazie all’accordo di collaborazione tra il Museo e il WWF – AMP di Miramare. L'apertura delle cucine sarà dalle 15 alle 19, con accesso limitato a max. 20 persone per volta.

Attività didattica gratuita grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia

Iscrizione obbligatoria: massimo 5 gruppi (massimo 6 partecipanti ognuno)

Informazioni e iscrizioni: 040 224147 interno 3 (lun-ven 10-13) – info@riservamarinamirmare.it