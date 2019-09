I tesori culturali di Trieste si aprono ai visitatori con le Giornate Europee del Patrimonio

Al via le Giornate Europee del Patrimonio, l'evento culturale più partecipato dalla popolazione europea. Organizzata dal MiBAC, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'iniziativa prevede oltre 20 eventi in regione, molti dei quali a ingresso gratuito nelle giornate di sabato 20 e domenica 21. Tra questi mostre, visite guidate, concerti, letture sceniche, attività per i più piccoli oltre ad aperture straordinarie per i musei con il biglietto d'ingresso simbolico a solo 1 euro e per le aree archeologiche con accesso gratuito. Il tema dell'edizione 2019 sarà “Un due tre … Arte! Cultura e intrattenimento”.

Le visite a Palazzo Economo

Tra gli eventi di spicco a Trieste le visite gratuite a Palazzo Economo (piazza Libertà 7), in cui saranno esposti al pubblico tre dipinti del pittore triestino Gianni Russian (1922-1962), appartenenti al grande ciclo pittorico che decorava gli spazi comuni dell’ex Sanatorio “Santorio Santorio”. I dipinti rappresentano a figura intera alcuni popolari personaggi della Commedia dell’Arte italiana, un piccolo omaggio a un artista che merita di essere riscoperto, dalla biografia breve e intensa. Dalla durissima esperienza della prigionia in Germania durante la guerra, per cui rientrato a Trieste gli servì un anno intero “per riprendere contatto con la libertà”, all’impegno con altri sodali triestini nella grande e proficua stagione della decorazione di navi da crociera alla morte improvvisa, a soli quarant’anni. La presenza di questi quadri nel grande complesso del Sanatorio rappresenta una filosofia sociale e terapeutica ancora molto moderna, per cui il contatto quotidiano con l’arte rappresenta uno stimolo ante litteram al “benessere olistico”.

Al Castello di Miramare

Le iniziative l parco e al castello di Miramare comprendono un concerto al prezzo simbolico di un euro nella sala del trono del castello, in collaborazione con il conservatorio Tartini. Domenica 21, invece, ingresso gratuito per tutti grazie all’iniziativa #IoVadoalMuseo con l'apertura straordinaria della mostra Il Castelletto di Miramare. Nuovi scenari tra restauro e riuso, presso le Serre nuove del Parco.

Altri eventi

Previste anche visite gratuite in val Rosandra all'Antiquarium e acquedotto romano di Borgo San Sergio, parte del complesso sistema di approvvigionamento idrico realizzato a metà del I sec. d.C. per convogliare le acque del torrente Rosandra-Glinščica dalla fonte Oppia- Zvirk all’antica città di Tergeste. Eventi anche al Teatro Romano, all'Antiquarium di via del Seminario, alla Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste a all'Archivio di Stato.

Contessa: "Sempre più visitatori"

“I visitatori che fruiscono di queste giornate e di queste iniziative – ha detto il Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare Andreina Contessa – sono sempre più numerosi ed entusiasti per la qualità dell’offerta. A Miramare, che rappresenta uno dei poli di attrazione più importanti in regione, abbiamo puntato sulla differenziazione delle iniziative, organizzando concerti, esposizioni e attività all’aperto, per soddisfare un pubblico eterogeneo di diverse fasce d’età”.

I relatori alla conferenza stampa