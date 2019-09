Al Revoltella "La scienza del suono" con Giuseppe Tartini e i suoi allievi

Concerto della

Nuova Orchestra Ferruccio Busoni

Massimo Belli direttore

Lucio Degani e Giada Visentin violino

Francesco Ferrarini violoncello

Il concerto sarà preceduto da una conferenza con Margherita Canale





“Giuseppe Tartini e i suoi allievi : la scienza del suono” è il titolo del concerto che la Nuova orchestra Ferruccio Busoni diretta dal Maestro Massimo Belli, con i solisti Lucio Degani e Giada Visentin al violino e Francesco Ferrarini al violoncello, terrà domenica 29 settembre alle ore 11.00 presso l’Auditorium “Marco Sofianopulo” del Museo Revoltella di Trieste. Il concerto sarà preceduto da una conferenza di Margherita Canale grande conoscitrice della vita e delle opere di Giuseppe Tartini.

L’evento, organizzato dalla Nuova orchestra Ferruccio Busoni in collaborazione con il Conservatorio Tartini di Trieste, si inserisce nell’ambito della manifestazione Next Trieste 2019, il festival della ricerca scientifica che si terrà a Trieste dal 27 al 29 settembre.Il programma scelto prevede l’esecuzione del Concerto per violino archi e cembalo

di Maddalena Lombardini Sirmen seguito dal Concerto per violoncello di Antonio Vandini.

Proseguirà con il Concerto per violino in RE minore D45 di Giuseppe Tartini e si concluderà con il Concertone per archi e cembalo in RE maggiore di Giulio Meneghini.

Entrata libera