La "Glenn Miller Orchestra" dopo 4 anni al Rossetti: al via le prevendite

La mitica Glenn Miller Orchestra, l’ensemble jazz e swing più famoso al mondo, farà rivivere la magia della Swing Era e del Glenn Miller Sound al Rossetti, il 22 marzo 2019. I biglietti saranno invece in vendita dalle ore 11 di giovedì 25 ottobre online su Ticketone.it, Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Rossetti.

La Glenn Miller Orchestra porterà a Trieste il nuovo show “Jukebox Saturday Night”, che è diventato anche un album, ispirato da un brano dello stesso Glenn Miller. Il nuovo spettacolo nasce e si sviluppa come un vero e proprio tributo a un’epoca intera e ai protagonisti di quella musica che ha fatto innamorare il mondo e che tuttora entusiasma migliaia di appassionati: in scaletta ci saranno moltissimi brani di Glenn Miller, ma anche pezzi di George Gershwin, Hoagy Carmichael, Cole Porter e un omaggio speciale a Frank Sinatra. Non mancheranno ovviamente i grandi classici che tutto il pubblico si aspetta: da “Moonlight Serenade” a “In The Mood”, passando per “Chattanooga Choo Choo”, “Blue Moon”, “What A Wonderful World” e tantissime altre.

Prezzi dei biglietti

Platea A € 42,00 + dp

Platea B € 38,00 + dp

Platea C € 33,00 + dp

Prima galleria € 28,00 + dp

Seconda galleria € 25,00 + dp

Loggione € 20,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 11:00 di giovedì 25 ottobre online su Ticketone.it e Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Politeama Rossetti