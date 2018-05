Al Museo di Storia Naturale si parla di “Acqua e carso: uno strano binomio”

Proseguono gli appuntamenti del ciclo “Gli ambienti naturali del carso tra passato, presente e futuro”, organizzato da Italia Nostra Trieste in collaborazione con il Comune di Trieste: mercoledì 30 maggio, alle 17.30, al Civico Museo di Storia Naturale di via dei Tominz 4, si parla di “Acqua e carso: uno strano binomio” con il professor Luca Zini. Da tempo è in atto una modifica sostanziale degli ambienti naturali carsici dovuta a diversi fattori:l'urbanizzazione, la riduzione delle attività agricolo-pastorali e la loro recente ripresa, la parziale ricostituzione dei boschi originari e, contemporaneamente, il loro abbandono con la fine della pratica del legnatico; senza contare che anche i cambiamenti climatici nei tempi lunghi hanno avuto la loro importanza nell'evoluzione del paesaggio carsico.

Questo ciclo di incontri intende presentare al pubblico, ai giovani in particolare, l'evoluzione del Carso e la complessità dei suoi ambienti, indicativamente negli ultimi 100 anni, dopo il rimboschimento con il pino nero. Conversazioni, tenute da importanti specialisti, volte anche a riflettere sulle reali possibilità di conservare quanto ancora rimane del patrimonio vegetale, faunistico e paesaggistico del Carso. Italia Nostra, come Associazione per la tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale della nazione, conferma, anche con questa iniziativa, l'importanza di promuovere la conoscenza di questi specifici ambienti naturali (caratteristiche, origine, evoluzione, criticità) anche fra coloro che frequentano poco il Carso o che non hanno mai visto un Carso diverso da quello attuale.

Per il Civico Museo di Storia Naturale si tratta di un'occasione per approfondire temi che sono in costante oggetto di ricerca, valorizzando, al contempo, parte delle collezioni. Primavera 2018

Il recupero della landa e il suo valore in biodiversità – Prof. Alfredo Altobelli 18 Aprile

Lo stato precario dei boschi carsici e le doline – Prof. em. Livio Poldini 2 Maggio

Il declino del pino nero: un effetto dei cambiamenti climatici? - Prof. Andrea Nardini 9 Maggio

Gli habitat dei laghi carsici – Prof. Miris Castello 16 Maggio

Cittadini scienziati: la “citizen science” e lo studio della biodiversità – Prof. Stefano Martellos 23 Maggio

Passato, presente e futuro degli stagni carsici – Dott. Gaia Fior 6 Giugno

Autunno 2018

I nuovi carsolini: novità più o meno positive tra la fauna carsica – Dott. Nicola Bressi 17 Ottobre

Gli insetti del Carso, una fauna meno nota – Prof. Andrea Colla 24 Ottobre

Cambiamenti climatici nell'area carsica: quali evidenze? - Prof. Renato Colucci 31 Ottobre

Cambiamenti climatici e biodiversità vegetale: l'invasione degli alieni – Prof. Giovanni Bacaro 7 Novembre

La situazione sotto il Carso – Dott. Sergio Dolce 14 Novembre

Chiacchierata sulla Val Rosandra – Dott. Nicola Bressi, Dott. S. Dolce 21 Novembre